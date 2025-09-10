La inesperada confesión de Pierre Gasly respecto a la decisión de renovar con Alpine hasta 2028

En Monza, Pierre Gasly dio detalles sobre su nuevo contrato con la escudería y el rol clave que tuvo Flavio Briatore.

Pierre Gasly seguirá ligado a Alpine en la Fórmula 1 al menos hasta la temporada 2028, pero el propio piloto francés reconoció que renovar su contrato “no fue una decisión obvia”. Según reveló durante el Gran Premio de Italia, antes de firmar el nuevo vínculo evaluó alternativas en otras escuderías de la categoría.

Gasly, de 29 años, llegó a Alpine en 2023 tras una larga trayectoria en el programa de Red Bull, donde corrió en el equipo junior —hoy Racing Bulls— y también tuvo un breve paso por la escudería principal. Sin embargo, los resultados irregulares del equipo de Enstone en 2025 hicieron que el francés pusiera en la balanza diferentes escenarios antes de comprometerse a largo plazo.

Qué dijo Pierre Gasly "Por supuesto que lo hice (mirar otras opciones). Por supuesto. Es simplemente lo normal, lo que uno tiene que hacer", admitió Gasly en Monza. Y agregó: "No es que fuera una decisión obvia viendo el rendimiento al inicio del año. Hay algo de reflexión detrás. Pero honestamente, creo que esta es una opción muy fuerte. Solo hay que esperar y mostrar un buen rendimiento a partir de la próxima temporada".

El rol de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, fue clave en la decisión. Gasly destacó la influencia del dirigente italiano para convencerlo de continuar, resaltando además la estrategia del equipo de centrar sus recursos en el futuro reglamentario de 2026, aunque eso implique un presente difícil.

pierre gasly Pierre Gasly seguirá en Alpine hasta 2028. Instagram @alpinef1team