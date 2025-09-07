La confesión de Pierre Gasly sobre la estrategia de Alpine en el GP de Italia: "Con Franco..."

Pierre Gasly reconoció las falencias del equipo tras otra dura carrera. En Monza, ambos autos terminaron en el fondo.

Alpine vivió otro fin de semana complicado en la Fórmula 1, esta vez en Monza. Pierre Gasly finalizó en la 16ª posición y el argentino Franco Colapinto en el 17° lugar, en una carrera donde el monoplaza no mostró la velocidad necesaria para competir.

Gasly partió desde el pit lane debido al cambio en su unidad de potencia. El francés apostó por una estrategia arriesgada: un stint larguísimo de 49 vueltas con neumáticos duros, con la esperanza de que un coche de seguridad alterara el desarrollo de la competencia. Sin embargo, el plan no funcionó y terminó cambiando a blandos en las últimas cuatro vueltas.

Qué dijo Pierre Gasly tras la carrera “Creo que si hacemos la estrategia óptima, como hace todo el mundo, sabemos que vamos a terminar en la misma posición en la que empezamos”, reconoció Gasly tras la carrera. “No tenemos ritmo los sábados, no tenemos ritmo los domingos. Tratamos de cubrir ambas estrategias posibles con Franco. En mi caso, intentamos ir largo esperando una bandera roja o un safety car, pero no sucedió”.

El francés también se refirió a la falta de velocidad en las rectas, un déficit clave en Monza: “En un circuito como este, donde solo tienes seis curvas, no es fácil. Sabemos en qué estamos fallando. Siendo justos, es algo global: chasis y motor, no hay uno al que culpar más que al otro”.

Gasly aseguró que el equipo es consciente de sus debilidades, pero también de las razones detrás de ellas: “Eso es lo positivo. Tenemos que seguir intentando dar lo mejor de nosotros y aprovechar todas las oportunidades”.