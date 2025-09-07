Así quedaron Franco Colapinto y Pierre Gasly tras las penalidades a dos pilotos en el Gran Premio de Italia
Horas después de la bandera de cuadros, la FIA movió el tablero con sanciones que alteraron los resultados finales. ¿Cómo quedaron Colapinto y Gasly?
Se suele decir que una carrera de Fórmula 1 no se gana en la primera vuelta, pero tampoco termina con la bandera a cuadros. Lo que ocurrió en Monza lo dejó clarísimo: los comisarios de la FIA repartieron castigos y la clasificación del Gran Premio de Italia cambió dos horas después de finalizada la acción.
La Fórmula 1 le aplicó sanciones a Beraman y Antonelli
El más afectado fue Oliver Bearman. El británico de Haas fue hallado responsable de un toque con Carlos Sainz en la curva 4. Según el informe oficial, el Williams ya tenía derecho a la trazada cuando el Haas lo cerró y generó el contacto. Resultado: 10 segundos de sanción y adiós a su 12° puesto, cayendo hasta el 15°.
Te Podría Interesar
La otra penalidad recayó sobre Andrea Kimi Antonelli. El joven italiano de Mercedes sacó de pista a Alexander Albon en la curva 3 y, pese a que el tailandés logró controlar su auto, la maniobra fue considerada peligrosa. Por eso recibió 5 segundos que lo mandaron del 9° al 11°, fuera de la zona de puntos.
Las sanciones trajeron cambios: Isack Hadjar trepó al 9° lugar y sumó dos unidades, mientras que Carlos Sainz heredó el 10° y se llevó un punto clave para Williams. En tanto, Bearman arrastró a Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Esteban Ocon hacia arriba en la tabla, aunque fuera de la zona de puntos.
Así quedaron Franco Colapinto y Pierre Gasly tras la sanciones en la F1
En cuanto a los argentinos, Franco Colapinto mantuvo su 17° puesto con Alpine, justo detrás de su compañero Pierre Gasly (16°). La sanción a Bearman no los benefició, ya que ambos quedaron igual que en pista.
La clasificación definitiva en Monza quedó con Max Verstappen como ganador, escoltado por Lando Norris y Oscar Piastri. Más atrás completaron Leclerc, Hamilton, Russell, Albon, Bortoleto, Hadjar y Sainz cerrando el top 10.