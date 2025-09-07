Así quedaron Franco Colapinto y Pierre Gasly tras las penalidades a dos pilotos en el Gran Premio de Italia

Horas después de la bandera de cuadros, la FIA movió el tablero con sanciones que alteraron los resultados finales. ¿Cómo quedaron Colapinto y Gasly?

Franco Colapinto habla por teléfono durante le GP de Italia de la F1.

Se suele decir que una carrera de Fórmula 1 no se gana en la primera vuelta, pero tampoco termina con la bandera a cuadros. Lo que ocurrió en Monza lo dejó clarísimo: los comisarios de la FIA repartieron castigos y la clasificación del Gran Premio de Italia cambió dos horas después de finalizada la acción.

La Fórmula 1 le aplicó sanciones a Beraman y Antonelli El más afectado fue Oliver Bearman. El británico de Haas fue hallado responsable de un toque con Carlos Sainz en la curva 4. Según el informe oficial, el Williams ya tenía derecho a la trazada cuando el Haas lo cerró y generó el contacto. Resultado: 10 segundos de sanción y adiós a su 12° puesto, cayendo hasta el 15°.

La otra penalidad recayó sobre Andrea Kimi Antonelli. El joven italiano de Mercedes sacó de pista a Alexander Albon en la curva 3 y, pese a que el tailandés logró controlar su auto, la maniobra fue considerada peligrosa. Por eso recibió 5 segundos que lo mandaron del 9° al 11°, fuera de la zona de puntos.

Las sanciones trajeron cambios: Isack Hadjar trepó al 9° lugar y sumó dos unidades, mientras que Carlos Sainz heredó el 10° y se llevó un punto clave para Williams. En tanto, Bearman arrastró a Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Esteban Ocon hacia arriba en la tabla, aunque fuera de la zona de puntos.

Así quedaron Franco Colapinto y Pierre Gasly tras la sanciones en la F1
Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman recibieron sanciones, por lo cual se modificaron las ubicaciones.