El guiño de la mamá de Franco Colapinto a Williams al ir a votar en Pilar tras el Gran Premio de Italia

Minutos después de la carrera en Italia, la madre de Franco Colapinto fue a votar en Buenos Aires y usó un casco muy especial para su hijo.

La mamá de Colapinto fue a votar tras el GP de Italia con un curioso casco y en moto. Foto: @williamsracing.

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Italia y, a miles de kilómetros, su mamá Andrea Trofimczuk se hizo presente en una escuela de Pilar para votar en las elecciones legislativas bonaerenses. Lo curioso fue la forma en la que llegó: en moto y con un casco muy especial.

El equipo de TN la cruzó alrededor del mediodía, apenas unos minutos después de que terminara la carrera en Monza. Andrea, que no quiso dar declaraciones, ingresó rápido al establecimiento, emitió su voto y salió de inmediato para subirse nuevamente a la moto en la que viajaba.

La mamá de Franco Colapinto sorprendió a todos en Pilar La mamá de Franco Colapinto fue a votar con un casco de su hijo

El detalle que no pasó desapercibido fue el casco: se trataba del mismo que Franco usaba en la época en la que formaba parte de la academia de Williams Racing, antes de sus primeras carreras en la Fórmula 1. El diseño combina azul, fucsia y blanco, con la bandera argentina como protagonista.

No es la primera vez que la madre del piloto argentino acompaña a su hijo con gestos simbólicos. En 2024 estuvo en Bakú, donde vivió en persona la histórica clasificación en la que Franco se metió 9° y luego celebró su primer resultado en los puntos, con un octavo puesto en carrera.