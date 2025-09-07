¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P17 en Italia?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el puesto 19° en Monza y se fue sin sumar puntos. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.

En una carrera que el auto no ayudó para nada, Franco tuvo que batallar contra el resto de los pilotos y lo hizo de buena manera. Incluso, en un momento se llegó a poner en el puesto 11°, pero tras su entrada a boxes (tardaron 2.8 segundos en cambiar las gomas), el pilarense bajó hasta el fondo del pelotón y tuvo que esperar hasta la última vuelta cuando Gasly y Stroll ingresaron a boxes para subir dos posiciones. Finalmente, en la última vuelta, Alpine dio orden de equipo, y Pierre lo pasó nuevamente.

Por su parte, el gran ganador de la carrera en Spa-Franconchamps fue el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, quien arrasó de punta a punta con su Red Bull y derrotó a su compañero a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Por su parte, Charles Leclerc fue cuarto con su Ferrari y George Russell 5° con su Mercedes.

El Gran Premio de Azerbaiyán, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 Tras el GP de Italia, Franco Colapinto tendrá una semana de descanso y recién volverá a la acción el fin de semana del 19 de septiembre cuando dispute el Gran Premio de Azerbaiyán el circuito callejero de Bakú donde se tendrá que poner manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine.