El insólito audio de Franco Colapinto en medio de la carrera: "Me está dando..."

Franco Colapinto no tuvo un buen desempeño en el Gran Premio de Italia . Si bien llegó a estar en mitad del pelotón, terminó P17, la misma posición en la que largó, en una carrera sin demasiadas emociones que Max Verstappen ganó de manera contundente.

Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron en el fondo en Monza

El argentino partió por delante de su compañero de equipo , Pierre Gasly, y estuvo delante suyo gran parte de la carrera. Esto es importante para Franco, ya que uno de los desafíos de esta segunda parte de la temporada es acercar su rendimiento al del francés.

Tras pasar por boxes Franco Colapinto quedó relegado al fondo del pelotón y no hubo manera de remontar. Incluso el propio Gasly paró luego y, con gomas blandas, lo superó por orden del equipo.

Pero, más allá del rendimiento de su Alpine , Colapinto tuvo un inconveniente personal que quedó reflejado en una comunicación por radio.

Qué dijo Franco Colapinto

Cuando marchaba P12, el argentino fue superado en pista por Pierre Gasly. En las imágenes se puede ver cómo Colapinto se pasa de largo, perdiendo mucho tiempo y posteriormente la posición.

Franco Colapinto se pasó de largo y fue superado por Gasly Franco Colapinto se pasó de largo y fue superado por Gasly

Pero, además, el oriundo de Pilar dejó en claro por radio que no la estaba pasando para nada bien: “Me está dando un calambre”, indicó con su característica soltura. Sin dudas un fin de semana complicado desde todo punto de vista.

Escuchá el audio

El audio de Franco Colapinto en Monza: "Me está dando un calambre" El audio de Franco Colapinto en Monza: "Me está dando un calambre"

*Video: Carburando