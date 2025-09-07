La imagen que muestra por qué Franco Colapinto fue superado por Pierre Gasly en Monza

Después de lo ocurrido en Países Bajos, sobran las especulaciones en torno a las decisiones de Alpine. Qué pasó con Franco Colapinto en Italia.

Franco Colapinto fue superado por Pierre Gasly en la mitad de la carrera.

Después de lo sucedido en el Gran Premio de Países Bajos, en donde sobre el final de la carrera Alpine demoró la orden para que Pierre Gasly deje pasar a Franco Colapinto, las especulaciones sobre las decisiones del equipo están a la orden del día.

Lo cierto es que en esa carrera el piloto argentino terminó P11 y no pudo ingresar en zona de puntos por muy poco. Desde Alpine explicaron que la medida estaba previamente establecida y que la maniobra de sobrepaso se realizó recién en una “zona segura”, por eso la demora.

Pero los fanáticos argentinos dejaron expuesto su descontento en las redes y desde Alpine tuvieron que emitir un comunicado para bajarle el tono a lo sucedido.

Qué pasó en Monza entre Franco Colapinto y Pierre Gasly En el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto largó por delante de su compañero y así se mantuvo hasta mitad de carrera. Sin embargo, en la vuelta 31/53, se vio en la pantalla que el francés pasó del puesto 13 al 12, superando al argentino.

gasly colapinto Pierre Gasly superó a Franco Colapinto en la vuelta 31.