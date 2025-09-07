Presenta:

¡Impecable! La brillante maniobra defensiva de Franco Colapinto: mirá lo que pasó con Hadjar

El piloto de Racing Bulls intentó superar a Franco Colapinto en las primeras vueltas del Gran Premio de Italia, sin éxito.

Isack Hadjar intenta pasar a Franco Colapinto en Monza.

Captura de video

Un intento de sobrepaso en las primeras vueltas del Gran Premio de Italia obligó a Franco Colapinto a realizar una gran defensa ante el ataque de Isack Hadjar. El piloto de Racing Bulls intentó superar al argentino pero terminó saliendo de pista ante la gran maniobra defensiva de Colapinto.

Mirá la gran defensa de Franco Colapinto

La gran defensa de Franco Colapinto contra Isack Hadjar

El duelo entre ambos ocurrió en las primeras vueltas de la carrera en Monza, en una intensa pelea en el fondo del pelotón. Hadjar, con un mejor auto, tuvo que esperar para superar a Franco Colapinto, quien en tanto se lució con su muy buena defensa.

