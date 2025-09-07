Hinchas argentinos coparon Monza para hacerle el aguante a Franco Colapinto

A pesar de que no fue un buen fin de semana para Alpine, Franco Colapinto recibió un fuerte apoyo en el GP de Italia.

Los resultados no acompañan, pero la ilusión está intacta. Los hinchas argentinos no se ponen la camiseta de Alpine, ni de Wiliams ni de ninguna escudería de la Fórmula 1: se ponen la de Franco Colapinto, el representante nacional en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Colapinto tuvo el año pasado un debut auspicioso en Williams, donde incluso sumó algunos puntos en las pocas carreras que corrió. En Alpine, la suerte le ha sido esquiva, con un auto que no ayuda y estrategias que tampoco acompañan.

colapinto fórmula 1 Franco Colapinto y un año cuesta arriba en Alpine. Instagram @alpinef1team

Sin embargo, la ilusión de tener un piloto argentino en la Fórmula 1, más el carisma propio del piloto oriundo de Pilar, han logrado que la hinchada albiceleste acompañe en cualquier parte del mundo.

Franco Colapinto tiene aguante A pesar de que el Gran Premio de Italia no fue bueno para Franco Colapinto -que terminó P17-, una vez finalizada la carrera los hinchas argentinos se agruparon frente al box de Alpine para demostrar todo el apoyo al ritmo del clásico "olé, olé, olé". ¡Mirá el video!