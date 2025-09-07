Insólito final en Monza: el innecesario pedido de Alpine a Franco Colapinto

La Fórmula 1 se basa en estrategias; sin embargo, lo de Alpine ya roza lo absurdo. Franco Colapinto recibió una orden sobre el final del Gran Premio de Italia , aunque esta vez ni lo benefició ni lo perjudicó: solo fue una muestra de autoridad (innecesaria).

El piloto argentino largó 17º, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hizo desde el pit lane (por cambiar la potencia de unidad tras la clasificación). Así y todo, tuvo un buen rendimiento hasta mitad de carrera, cuando tuvo que parar –se ubicaba P13- y volvió a remarla desde el fondo.

Pierre Gasly , quien renovó con Alpine hasta 2028 según anunció la escudería en las últimas horas con bombos y platillos, no tuvo mejor suerte (ni auto). Pero sobre el final pudo quedar delante de Colapinto por un pedido del equipo.

Pierre Gasly entró a boxes en las últimas vueltas y salió con neumáticos blandos. Quedó por detrás de Colapinto y la carrera pudo terminar así, pero una orden desde Alpine cambió el orden definitivo.

Por radio, Stuart Barlow le pidió al piloto argentino: “Tenemos que intercambiar los autos, curva 8, urgente. Intercambien autos, curva 8. Urgente”.

Franco Colapinto deja pasar a Pierre Gasly por orden del equipo Franco Colapinto deja pasar a Pierre Gasly por orden del equipo

Lo extraño del pedido es la “urgencia” por intercambiar posiciones para que Gasly termine P16 y Colapinto P17: ninguno en zona de puntos, ninguno con posibilidades de avanzar, simplemente una muestra de autoridad.

El fastidio de Franco Colapinto

Una vez finalizada la carrera, a Colapinto le consultaron por el swap con su compañero en las últimas vueltas. El argentino confirmó el pedido y se mostró claramente fastidiado cuando le preguntaron para qué: “No sé”, se limitó a contestar.

Lo cierto es que resulta bastante difícil de comprender por qué es “urgente” dejar pasar a Gasly para que termine P16 y no es tan urgente dejar pasar a Colapinto (en Países Bajos) para pelear por sumar un punto. Otra vez las decisiones de Alpine dejan mucho que desear.