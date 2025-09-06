El elogio de Franco Colapinto a Gasly por su renovación con Alpine: "Tener un piloto como Pierre es muy..."

Pierre Gasly extendió su contrato con Alpine hasta 2028. Luego de la qualy de este sábado, Colapinto dio su opinión al respecto.

Este sábado se corrió la tercera práctica libre y la clasificación para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Fue una jornada no muy positiva para Alpine, ya que sus dos pilotos terminaron muy atrás. Pierre Gasly largará el domingo 19° y Franco Colapinto apenas un lugar más adelante, en P18.

Igualmente, más allá de los resultados, ha sido un fin de semana muy importante para la escudería, ya que en las últimas horas se confirmó que el corredor francés, su principal cara, renovó su contrato con la constructora por tres temporadas más, por lo que seguirá ocupando uno de los dos asientos hasta 2028 inclusive.

El elogio de Franco Colapinto a Gasly por su renovación con Alpine

En ese sentido, al pilarense le preguntaron su opinión sobre la extensión del vínculo de su compañero de equipo: "Yo estoy contento, y a él le extendieron el contrato varios años. Es un buen día para el equipo porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo", respondió al respecto en diálogo con ESPN.

"Estamos trabajando con el equipo para hacer lo mejor posible los dos. Yo desde Hungría sentía que estaba un poco más cómodo, bien con el auto, con confianza. Cuando encuentro ese contrapunto, que me costó un par de carrera llegar, voy rápido", agregó luego Colapinto respecto del balance general del fin de semana, de cara a la carrera de mañana.