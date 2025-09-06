La picante broma de Franco Colapinto a Paul Aron tras finalizar P18 en la qualy del GP de Italia: "No me lo..."

Tras una floja qualy, Franco Colapinto largará P18 y en la rueda de prensa lanzó una pícara broma contra el estonio, quien lo reemplazó en la FP1.

Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido en el Autódromo Internacional de Monza. El piloto argentino no mostró un buen ritmo y quedó eliminado en la Q1 junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, al marcar un tiempo 1m19s992 y quedó a 155 milésimas de Alex Albon, el último de los clasificados a la Q2. De esta manera, largará desde la posición 18° en la carrera de este domingo del Gran Premio de Italia a las 10 (hora de Argentina).

Por su parte, la pole position fue para el tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, quien con un tiempo de 1:18.792 le ganó la pulseada a los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que saldrán en la segunda y tercera posición de la parrilla. A su vez, los dos Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, largarán 5° y 6° respectivamente.

La picante broma de Franco Colapinto a Paul Aron Luego de concluir con la jornada del sábado, Franco Colapinto habló con los medios presentes y allí hizo un análisis de su rendimiento, pero también le hizo una picante broma a Paul Aron, el reserva de Alpine que lo reemplazó en la FP1: "Yo siento que de ahora más van a ser pistas en las que tengo un poco más de confianza, que las conozco de la F1. Ayer el auto no me gustaba como iba, no me lo pusieron bien a punto en la FP1, je", se rió el argentino.

El positivo análisis de su rendimiento en la qualy del GP de Italia Luego, destacó su gran performance en la FP3, pero aseguró que las fallas del A525 perjudicaron su tiempo en el Templo de la Velocidad: "La FP3 fue buena (terminó 14°), el auto fue más previsible y me permitió hacer lo que quería, y en la qualy perdimos ese feeling. Había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante... Perdí una décima. Igualmente no iba a ser suficiente para pasar, es una pista en la que el motor influye muchísimo y sabíamos que iba a ser difícil", sentenció.