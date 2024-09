La honestidad brutal de Franco Colapinto tras su histórica clasificación en Bakú: “No sé si…”

Franco Colapinto brilló en su segunda clasificación de Fórmula 1 y largará en la novena colocación este domingo (desde las 8 de la mañana) el Gran Premio de Azerbaiyán. Con un registro de 1m42s530 en la Q3, el argentino quedó por delante de su compañero, Alex Albon (1:42.859), que no pudo realizar el último giro por un increíble error del equipo Williams en boxes.

El análisis de Franco

Luego de la sesión, el argentino realizó un balance y hasta fue autocrítico al decir que el fin de semana sería perfecto si no se pegaba el viernes: "Es un fin de semana muy positivo, feliz de entrar en la Q3. No sé si lo esperábamos, la idea era ir paso a paso. Dimos saltitos en cada vuelta que fui dando y terminamos en la Q3".

"Hicimos un cambio en el setup para ver si podíamos dar otro pasito, pero las gomas de atrás no aguantaron todas las vueltas. Fue un poco arriesgado, no salió, si no capaz hubiera quedado más adelante y estaría más contento. Igualmente está muy bien, en la Q3 en mi segunda clasificación, hicimos un gran trabajo en equipo", agregó Colapinto.

Luego volvió a agradecer a su equipo por recuperar el auto luego de su accidente: "Estoy muy agradecido con los mecánicos. Si hoy estoy acá es por ellos, que pusieron en pista el auto y eso me dio confianza, me hizo ganar ritmo. Así que en gran parte es de ellos y después del gran trabajo que hicimos todos juntos".

Lo conseguido por Colapinto en Bakú es histórico ya que, como lo recordó la F1 en un posteo, desde el GP de Brasil de 1982 no había un argentino dentro de los diez mejores de la clasificación. Ese día fue Carlos Reutemann quien clasificó sexto, con la particularidad que había sido también con Williams.