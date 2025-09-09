Desde Renault confirmaron una noticia bomba para Alpine sobre su continuidad en la Fórmula 1

La continuidad de Renault en la Fórmula 1 ha estado marcada por la incertidumbre en el último tiempo. Tras competir como equipo de fábrica entre 2016 y 2020, la escudería pasó a llamarse Alpine en 2021, con el objetivo de dar visibilidad internacional a una de las marcas de prestigio del grupo.

Sin embargo, los resultados deportivos no estuvieron a la altura de las expectativas : desde la introducción de la era híbrida en 2014, el motor Renault nunca se consolidó como uno de los más competitivos. A ello se sumaron los rumores sobre una posible venta del equipo, versiones que la compañía desmintió en varias ocasiones. La situación generó más dudas cuando Renault anunció en 2024 que abandonaría el desarrollo de sus propios motores para 2026, a pesar de haber iniciado el proyecto.

La salida de Luca de Meo como director general de Renault, anunciada en el GP de Canadá, reforzó las especulaciones sobre un eventual repliegue de la marca en la F1. El italiano había sido clave en la estrategia deportiva y su dimisión abrió un escenario incierto. Sin embargo, su asesor ejecutivo, Flavio Briatore , volvió a ocupar un rol protagónico dentro del equipo y comenzó a trazar la nueva hoja de ruta.

Con la llegada de François Provost a la dirección general, Renault buscó disipar cualquier duda. El flamante directivo estuvo presente en el paddock en Monza y envió un mensaje contundente. “El principal objetivo de mi visita es reafirmar que nos quedamos en la Fórmula 1”, aseguró en diálogo con Canal+, antes de la largada del Gran Premio de Italia. Y añadió: “Seguiremos en la Fórmula 1 durante mucho tiempo”.

Este anuncio se alineó con las declaraciones previas de Briatore, que ya había anticipado en agosto la decisión de sostener el proyecto Alpine.

provost alpine François Provost apareció en el paddock de Monza y garantizó que Renault y Alpine mantendrán su compromiso con la Fórmula 1 en los próximos años.

Estabilidad y nuevas incorporaciones en Alpine

El fin de semana de Monza también dejó señales de continuidad para la escudería. Alpine anunció la renovación a largo plazo de Pierre Gasly, que seguirá ligado al equipo hasta 2028. “Es una señal muy positiva. Creo que entramos en una nueva era, que será de rendimiento y, sobre todo, de estabilidad”, destacó Provost.

A ello se sumó la llegada de Steve Nielsen como nuevo Director de Operaciones, un movimiento que refuerza la estructura interna del equipo. “La llegada de Steve también es un buen ejemplo de esta nueva etapa”, señaló el dirigente francés.

Camino hacia 2026 con motores Mercedes

Desde su regreso como fabricante en 2016, Renault solo consiguió una victoria en la Fórmula 1, lograda por Esteban Ocon en el GP de Hungría 2021, y un total de nueve podios. Con la vista puesta en el futuro, Alpine afrontará la temporada 2026 con motores Mercedes, buscando mayor competitividad en la parrilla.