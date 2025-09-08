El ranking que preocupa a Alpine y confirma la queja de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto advirtió sobre la falta de rendimiento del Alpine y los registros del GP de Italia en el Circuito de Monza no hicieron más que confirmarlo.

El piloto argentino y su compañero Gasly quedaron al fondo en velocidad máxima y vueltas rápidas, confirmando que el Alpine siguió sin ritmo en Monza.

El argentino terminó 17°, su compañero 16° y solo tuvieron detrás a Lance Stroll, ya que Fernando Alonso abandonó y Nico Hülkenberg directamente no largó. Con un ritmo plano y sin errores en boxes, quedó claro que el problema estuvo en el coche: falta de aceleración, poca consistencia y ninguna chance de pelear por puntos en un trazado que exige motor.

Colapinto no se equivocó: Alpine quedó último en el ranking de velocidad Franco Colapinto con mucha bronca tras su P17 en Monza

En declaraciones a la prensa luego de finalizada la carrera, Gasly fue directo: “Con el coche que tenemos, parece muy difícil alcanzar los puntos. El equipo está trabajando muy duro, hay unión, pero no es fácil”. Mientras que Colapinto, con bronca, agregó: “Fue una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo y estuve muy solo. No pude hacer nada, fue bastante aburrida”.

Las estadísticas no hacen más que confirmar sus palabras. Alpine fue el más lento en la recta principal y quedó relegado también en las vueltas rápidas, con 13 autos que registraron mejores tiempos.