El ranking que preocupa a Alpine y confirma la queja de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Italia
Franco Colapinto advirtió sobre la falta de rendimiento del Alpine y los registros del GP de Italia en el Circuito de Monza no hicieron más que confirmarlo.
El Templo de la Velocidad fue una pesadilla para Alpine. Ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly lograron salir del fondo en el Gran Premio de Italia y sus quejas postcarrera encontraron respaldo en los números: el ranking de velocidad máxima y de mejores vueltas dejó a los dos autos franceses en los últimos lugares.
El argentino terminó 17°, su compañero 16° y solo tuvieron detrás a Lance Stroll, ya que Fernando Alonso abandonó y Nico Hülkenberg directamente no largó. Con un ritmo plano y sin errores en boxes, quedó claro que el problema estuvo en el coche: falta de aceleración, poca consistencia y ninguna chance de pelear por puntos en un trazado que exige motor.
Colapinto no se equivocó: Alpine quedó último en el ranking de velocidad
En declaraciones a la prensa luego de finalizada la carrera, Gasly fue directo: “Con el coche que tenemos, parece muy difícil alcanzar los puntos. El equipo está trabajando muy duro, hay unión, pero no es fácil”. Mientras que Colapinto, con bronca, agregó: “Fue una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo y estuve muy solo. No pude hacer nada, fue bastante aburrida”.
Las estadísticas no hacen más que confirmar sus palabras. Alpine fue el más lento en la recta principal y quedó relegado también en las vueltas rápidas, con 13 autos que registraron mejores tiempos.
Con este panorama, Alpine tiene mucho trabajo por delante si quiere dejar de sufrir en cada circuito veloz. En Monza, quedó claro: el auto no responde y, como dijo Colapinto, la carrera fue “larga, dura y aburrida”.
Ranking de velocidad máxima en el GP de Italia
1. Alex Albon (Williams) – 364 km/h
2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 363 km/h
3. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 362 km/h
4. Oliver Bearman (Haas) – 360 km/h
5. Carlos Sainz (Williams) – 358 km/h
6. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 356 km/h
7. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 355 km/h
8. Oscar Piastri (McLaren) – 353 km/h
9. Max Verstappen (Red Bull) – 352 km/h
10. Charles Leclerc (Ferrari) – 352 km/h
11. Fernando Alonso (Aston Martin) – 351 km/h
12. Kimi Antonelli (Mercedes) – 350 km/h
13. Liam Lawson (Racing Bulls) – 347 km/h
14. Esteban Ocon (Haas) – 346 km/h
15. Lance Stroll (Aston Martin) – 345 km/h
16. George Russell (Mercedes) – 344 km/h
17. Lando Norris (McLaren) – 340 km/h
18. Franco Colapinto (Alpine) – 340 km/h
19. Pierre Gasly (Alpine) – 338 km/h
Ranking de vueltas rápidas en el GP de Italia
1. Lando Norris (McLaren) – 1m20s901
2. Max Verstappen (Red Bull) – 1m21s003
3. Oscar Piastri (McLaren) – 1m21s245
4. Charles Leclerc (Ferrari) – 1m21s294
5. Alex Albon (Williams) – 1m21s368
6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1m21s546
7. Carlos Sainz (Williams) – 1m21s740
8. George Russell (Mercedes) – 1m21s800
9. Oliver Bearman (Haas) – 1m21s820
10. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1m21s968
11. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1m22s133
12. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1m22s139
13. Lance Stroll (Aston Martin) – 1m22s164
14. Pierre Gasly (Alpine) – 1m22s185
15. Franco Colapinto (Alpine) – 1m22s239
16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1m22s712
17. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1m22s777
18. Esteban Ocon (Haas) – 1m22s892
19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1m23s757