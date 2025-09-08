Deportivo Maipú empató 0-0 con Alvarado en Mar del Plata y sigue en puestos de Reducido

A cuatro fechas del final, el Deportivo Maipú sumó un punto importante en su visita a Alvarado de Mar del Plata y se mantiene en el octavo lugar de la Zona A.

El equipo de Maipú que decidió poner en cancha Alexis Matteo frente a Alvarado en Mar del Plata.

Deportivo Maipú empató sin goles frente a Alvarado de Mar del Plata en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional que contó con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. El 0-0 mantiene al Cruzado en el octavo puesto, dentro de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

El partido comenzó con mucha disputa en el mediocampo. Maipú tuvo sus primeras chances claras a los 6 minutos, con un cabezazo de De la Reta tras un córner, e instantes luego con un remate de Bonfigli desde afuera del área que dio en el travesaño tras rozar el arquero Emmanuel Gómez.

En ese tramo, el experimentado mediocampista de Maipú, Rubens Sambueza, debió salir lesionado y fue reemplazado por Emiliano Ozuna. El primer tiempo terminó siendo más de roce que de fútbol, con muchas faltas y pocas ideas claras.

#PrimeraNacional Final del partido!



El Cruzado igualó en el Minella, #Alvarado 0-0 #DeportivoMaipu.



El Rojo sigue en zona de reducido y el próximo domingo se mide ante All Boys, en la Fortaleza.#SomosMaipu pic.twitter.com/aY8D3OjQq0 — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) September 8, 2025

En el complemento, Maipú pasó un susto tras un error del arquero Pietrobono, quien tardó en descargar un balón y casi permite el gol de Alvarado. Sin embargo, el Cruzado se reorganizó y presionó sobre el final para buscar el triunfo, pero no logró quebrar la resistencia de los marplatenses.