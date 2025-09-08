Deportivo Maipú empató 0-0 con Alvarado en Mar del Plata y sigue en puestos de Reducido
A cuatro fechas del final, el Deportivo Maipú sumó un punto importante en su visita a Alvarado de Mar del Plata y se mantiene en el octavo lugar de la Zona A.
Deportivo Maipú empató sin goles frente a Alvarado de Mar del Plata en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional que contó con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. El 0-0 mantiene al Cruzado en el octavo puesto, dentro de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.
El partido comenzó con mucha disputa en el mediocampo. Maipú tuvo sus primeras chances claras a los 6 minutos, con un cabezazo de De la Reta tras un córner, e instantes luego con un remate de Bonfigli desde afuera del área que dio en el travesaño tras rozar el arquero Emmanuel Gómez.
Te Podría Interesar
En ese tramo, el experimentado mediocampista de Maipú, Rubens Sambueza, debió salir lesionado y fue reemplazado por Emiliano Ozuna. El primer tiempo terminó siendo más de roce que de fútbol, con muchas faltas y pocas ideas claras.
En el complemento, Maipú pasó un susto tras un error del arquero Pietrobono, quien tardó en descargar un balón y casi permite el gol de Alvarado. Sin embargo, el Cruzado se reorganizó y presionó sobre el final para buscar el triunfo, pero no logró quebrar la resistencia de los marplatenses.
Con este empate, Maipú se mantiene con 41 puntos, asegurando seguir en la pelea por un lugar en el Reducido. Por su parte, el equipo local sigue en el fondo de la tabla con 29 puntos. En la próxima fecha, el equipo dirigido por Alexis Matteo recibirá a All Boys en La Fortaleza, mientras que Alvarado visitará al líder Deportivo Madryn en la Patagonia.