Franco Colapinto cambia de equipo y se suma al "Team" Motorola

Sí, hay cambios en el equipo de Motorola y Franco Colapinto . Pero tranquilos: el piloto argentino seguirá corriendo en su misma escudería. Lo que cambia es su nuevo compañero fuera de las pistas: el motorola edge 60 pro .

Colapinto destacó que, si bien estaba cómodo con su anterior dispositivo, el paso al “Team” motorola edge 60 pro significa nuevos retos y una experiencia completamente distinta. Como parte de esta alianza, el corredor oriundo de Argentina mantiene su número para seguir conectado con los fans y brindarles acceso a sorteos y premios exclusivos.

El motorola edge 60 pro destaca por su diseño curvo y acabados premium.

El motorola edge 60 pro se distingue por un diseño innovador : incorpora por primera vez una pantalla quad-curved con bordes suaves al tacto y acabados texturizados que evocan cuero o nylon. Además, llega en tonos seleccionados por Pantone, como Shadow, Dazzling Blue y Sparkling Grape, lo que refuerza su estética premium.

Este smartphone también está pensado para resistir. Cuenta con certificación MIL-STD-810H, cristal Gorilla Glass 7i y certificación IP68/IP69, garantizando protección contra agua, polvo, arena y caídas de hasta 1,5 metros.

Motorola y la experiencia fotográfica

El sistema de cámaras del motorola edge 60 pro destaca por una excelente calidad fotográfica. Su lente principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C ofrece fotos detalladas y nítidas. Se suma un ultra gran angular de 50 MP que también funciona como macro, y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y estabilización óptica.

Con el modo Super Zoom, el dispositivo logra ampliar hasta 50 veces sin perder nitidez gracias al soporte de inteligencia artificial. En la parte frontal, una cámara de 50 MP completa la propuesta, ideal para selfies y videollamadas de alta calidad.

El sistema de cámaras del motorola edge 60 pro alcanza nivel profesional.

Moto AI: inteligencia para el día a día

Otro diferencial del motorola edge 60 pro es moto ai, un sistema que transforma el uso cotidiano en algo más intuitivo y práctico. Funciones como Catch me up, Pay attention y Remember this ayudan a organizar información y mantener al usuario siempre al día.

Además, Smart Connect con AI permite proyectar contenido en televisores, tablets o PC mediante simples comandos de voz o texto.

En Argentina, el smartphone genera expectativa por su batería récord y funciones de IA.

Argentina y el motorola edge 60 pro

Para Argentina, la llegada de este modelo genera gran expectativa. Con una batería de 6.000 mAh y cargador TurboPower™ de 90W incluido, el motorola edge 60 pro promete acompañar largas jornadas como las que enfrenta Franco Colapinto.

De hecho, este equipo recibió la Etiqueta de Oro de DXOMARK y obtuvo la puntuación más alta a nivel mundial en autonomía, posicionándose como uno de los smartphones con mejor rendimiento en batería.