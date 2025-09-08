El Galatasaray viene por una figura de Independiente: ofertará US$ 9.000.000
En Europa aseguran que el Galatasaray de Turquía presentará un tentador ofrecimiento por uno de los jugadores más importantes de Independiente.
En Independiente todavía es difícil cambiar el chip después de lo que fue el polémico fallo de la Conmebol, que decidió descalificarlo de la Copa Sudamericana, y poner el foco en el torneo Clausura, la única competencia en la que sigue en pie tras un pésimo arranque de segundo semestre y donde, además, está último en la Zona B y necesita un salvavidas urgente.
No obstante, el equipo de Julio Vaccari podría tener que afrontar la última parte del año sin una de sus principales figuras. Hablamos de Felipe Loyola, el volante chileno que en este momento se encuentra con la selección trasandina en vistas a lo que será la última fecha de las Eliminatorias, este martes ante Uruguay en Santiago.
Sufre Vaccari: el Galatasaray viene a la carga por Loyola
Resulta que medios importantes de Europa aseguran que el Galatasaray de Turquía viene a la carga por Pipe y dispuesto a bajar una oferta muy significativa para la economía del Rojo: ofrecerán US$9.000.000 por la totalidad de la ficha del mediocampista de 24 años.
Hace algunas semanas, el Santos de Brasil también se interesó en el futbolista y ofreció verbalmente US$6.000.0000 por el 70%, cifra que la dirigencia de Avellaneda terminó rechazando: pretendían un número mucho más elevado ya que la mitad del dinero irá destinado a Huachipato de Chile (Independiente le compró el 50% en 1.5 millones a mediados de 2024).
Lo cierto es que en el Rojo están expectantes ante la inminente oferta del club turco por Felipe Loyola, que supo ser una de las figuras en el equipo semifinalista del Apertura pero que en el último tiempo bajó drásticamente su nivel. Habrá que ver si esto último inclina la balanza para que el Rey de Copas decida desprenderse de un jugador fundamental para Vaccari.