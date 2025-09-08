El Galatasaray viene por una figura de Independiente: ofertará US$ 9.000.000

En Europa aseguran que el Galatasaray de Turquía presentará un tentador ofrecimiento por uno de los jugadores más importantes de Independiente.

Independiente podría desprenderse de uno de los futbolistas más queridos por los hinchas.

En Independiente todavía es difícil cambiar el chip después de lo que fue el polémico fallo de la Conmebol, que decidió descalificarlo de la Copa Sudamericana, y poner el foco en el torneo Clausura, la única competencia en la que sigue en pie tras un pésimo arranque de segundo semestre y donde, además, está último en la Zona B y necesita un salvavidas urgente.

No obstante, el equipo de Julio Vaccari podría tener que afrontar la última parte del año sin una de sus principales figuras. Hablamos de Felipe Loyola, el volante chileno que en este momento se encuentra con la selección trasandina en vistas a lo que será la última fecha de las Eliminatorias, este martes ante Uruguay en Santiago.

Sufre Vaccari: el Galatasaray viene a la carga por Loyola Resulta que medios importantes de Europa aseguran que el Galatasaray de Turquía viene a la carga por Pipe y dispuesto a bajar una oferta muy significativa para la economía del Rojo: ofrecerán US$9.000.000 por la totalidad de la ficha del mediocampista de 24 años.

Julio Vaccari junto a Felipe Loyola durante el triunfo de Independiente sobre Godoy Cruz. Foto: Fotobaires Felipe Loyola podría irse de Independiente: el Galatasaray prepara una oferta impotante. Fotobaires

Hace algunas semanas, el Santos de Brasil también se interesó en el futbolista y ofreció verbalmente US$6.000.0000 por el 70%, cifra que la dirigencia de Avellaneda terminó rechazando: pretendían un número mucho más elevado ya que la mitad del dinero irá destinado a Huachipato de Chile (Independiente le compró el 50% en 1.5 millones a mediados de 2024).