Así es el nuevo Renault Clio 2025

Renault celebra los 35 años de historia de Clio con la llegada de su sexta generación, un modelo que se ha consolidado como un verdadero referente en el segmento de los urbanos. Desde su primera aparición en 1990, el Clio redefinió los estándares al incorporar equipamiento y calidad heredados de categorías superiores.

Reconocido en dos ocasiones como “Coche del Año en Europa” (1991 y 2006), el modelo ha sabido evolucionar en diseño, confort, seguridad y tecnología, manteniendo siempre un equilibrio entre eficiencia y placer de conducción.

La nueva generación de Renault Clio se presenta con un estilo completamente renovado, que incorpora el lenguaje de diseño moderno de la marca. Su carrocería muestra líneas más marcadas, proporciones equilibradas y una firma lumínica con gran personalidad.

Además, introduce la nueva motorización full hybrid E-Tech de 160 CV, capaz de reducir hasta un 40% el consumo frente a un motor convencional de nafta, alcanzando emisiones récord de apenas 89 g/km de CO y un consumo mixto de 3,9 l/100 km.

La oferta mecánica se complementa con opciones de nafta y GLP desde 115 CV.

En el interior, el nuevo Clio marca un salto de calidad al incorporar materiales reciclados, doble pantalla openR en V y el sistema multimedia openR link con Google integrado, una primicia en este segmento.

La conectividad y la experiencia digital se completan con hasta 29 asistentes de conducción (ADAS) de última generación, que lo acercan a los estándares de vehículos del segmento C.

Los pedidos del nuevo Renault Clio se abrirán a finales de este año.