Ford vuelve a mostrar la pick-up Ranger Cabina Simple

Ford Pro está presente en la Argentina Oil & Gas Expo 2025, AOG, un importante evento de la industria de hidrocarburos en la región. La exposición está organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y se llevará a cabo del 8 al 11 de septiembre de 2025 en el predio ferial La Rural de Buenos Aires.

Ford Pro , la división global de la marca del óvalo dedicada a soluciones integrales para clientes comerciales, está presente con un espacio que ofrece una experiencia interactiva y completa a los visitantes, y que cuenta a su vez, con la exhibición de la nueva Ranger Cabina Simple , un adelanto de lo que será su lanzamiento oficial en el primer semestre de 2026.

Esta pick-up , reconocida por su robustez, durabilidad y capacidad de carga, está diseñada para afrontar las condiciones más desafiantes y las demandas de trabajo intensivo en el campo y la industria. Los visitantes encontrarán un código QR que los redirigirá directamente al formulario de contacto de Ford Pro , facilitando el acceso a información y sus propuestas personalizadas.

Además, el espacio de Ford contará con un juego interactivo centrado en la plataforma FordPass Pro. Los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre las funcionalidades y beneficios de esta herramienta digital -pensada para optimizar la gestión de flotas y vehículos comerciales- y al finalizarlo, llevarse un obsequio de la marca.

El stand también cuenta con una pantalla dedicada a Ford Go con información sobre una nueva herramienta de financiación recientemente lanzada que ofrece soluciones de movilidad integral diseñada para empresas.

Representantes de concesionarios Ford

Durante toda la exposición estarán presentes representantes de los concesionarios de la red oficial Ford junto con los responsables de ventas y posventa de Ford Pro, quienes ofrecerán asesoramiento especializado y profundizarán en las necesidades de los clientes del sector.

La participación de Ford Pro durante La Argentina Oil & Gas Expo 2025, refuerza el compromiso de la marca con el desarrollo y soporte de las industrias clave del país, ofreciendo soluciones de movilidad que impulsan la productividad y eficiencia de los negocios.