Seis décadas de Ford Transit: del Project Redcap a la E-Transit

Ford conmemora seis décadas de producción de la Transit , uno de los vehículos comerciales más emblemáticos de la industria automotriz mundial. Para celebrar este aniversario, la marca repasó once hitos que marcaron la trayectoria de un modelo que se transformó en referente por su versatilidad, durabilidad e innovación constante.

El desarrollo comenzó en Reino Unido en 1965 bajo el nombre clave “Project Redcap”. Finalmente, adoptó el nombre Transit y el 9 de agosto de ese mismo año salió de la planta de Langley, en Berkshire, la primera unidad, una furgoneta de batalla corta con motor a gasolina y 610 kilos de capacidad de carga.

En el extremo opuesto, el modelo más costoso de la época era un autobús de 15 plazas, que alcanzaba las 997 libras, más impuestos.

A lo largo de los años, la Transit acumuló historias y récords. En 1971 apareció la primera Supervan, montada sobre un chasis de Ford GT40 y equipada con un motor V8 de 5.0 litros que le permitía superar los 240 km/h.

En 1976, la unidad número un millón salió de la línea de montaje en Europa, y desde 2014, solo en la planta de Kansas City en Estados Unidos, se fabricaron más de 1,5 millones de unidades. En total, ya se produjeron más de 13 millones en todo el mundo.

En 1985, un residente de Sevilla dejó abandonada su Transit bajo una tormenta de nieve en un puerto de montaña a 2.987 metros de altura.

Ford E-Transit Foto: Ford Ford E-Transit Foto: Ford

El vehículo quedó enterrado durante seis meses bajo casi cinco metros de nieve y, al ser recuperado en primavera, arrancó al primer intento. También en 2005, la piloto alemana Sabine Schmitz sorprendió al conducir una Transit alrededor del Nürburgring en poco más de 10 minutos, en un episodio de Top Gear.

Su presencia también se extendió a la cultura popular, con apariciones en películas y videojuegos como Forza Horizon 4, que reprodujo con precisión el modelo Mk1.

En 2021, el equipo de eSports de Ford, Team Fordzilla, la adaptó como sala de videojuegos con consolas Xbox y accesibilidad para sillas de ruedas.

Ford E-Transit Custom Ford E-Transit Custom

La evolución tecnológica llegó en 2022 con la E-Transit, la primera versión totalmente eléctrica, producida tanto en Kansas City como en Europa, y que rápidamente se convirtió en una de las furgonetas eléctricas más vendidas en Estados Unidos.

Más recientemente, en 2023, la SuperVan 4.2 inspirada en la E-Transit Custom participó en la célebre subida de Pikes Peak con 1.400 caballos de fuerza generados por tres motores eléctricos y una carga aerodinámica de 2,2 toneladas a 241 km/h.