Chevrolet presentó los conceptos Corvette CX y CX.R Vision GT, prototipos de más de 2.000 CV que debutarán también en Gran Turismo 7.

Chevrolet adelanta la próxima era del Corvette con los prototipos CX y CX.R Vision GT

Chevrolet presentó dos prototipos que anticipan la evolución del diseño y la tecnología de Corvette: el CX y el CX.R Vision Gran Turismo. Aunque no llegarán a la producción en serie, ambos modelos conceptuales marcan la dirección que seguirá la marca en los próximos años y rinden homenaje a más de siete décadas de innovación en el deportivo estadounidense.

Los vehículos fueron creados como parte de un ejercicio de diseño global de General Motors y desarrollados en el Chevrolet Performance Studio, en Warren, Michigan.

El Corvette CX fue concebido desde cero para maximizar el rendimiento tanto en asfalto como en pista, tomando como referencia elementos característicos del modelo a lo largo de su historia. Chevrolet adelanta la próxima era del Corvette con los prototipos CX y CX.R Vision GT Chevrolet adelanta la próxima era del Corvette con los prototipos CX y CX.R Vision GT Chevrolet Su silueta baja y aerodinámica, con menos de 41 pulgadas de altura en el techo, incluye un frente adelantado, una división horizontal en la carrocería y las clásicas luces traseras dobles.

Este superdeportivo eléctrico con tracción integral incorpora cuatro motores que generan más de 2.000 CV. El sistema de vectorización de torque mejora el agarre en curva, mientras que una batería de 90 kWh ubicada en el chasis asegura un centro de gravedad bajo y un reparto equilibrado de peso.

El CX también innova en aerodinámica con ventiladores que canalizan el aire para incrementar la carga sobre el difusor trasero, al tiempo que el alerón y el difusor delantero activos se ajustan automáticamente según la conducción.