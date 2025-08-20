Chevrolet adelanta la próxima era del Corvette con los prototipos CX y CX.R Vision GT
Chevrolet presentó los conceptos Corvette CX y CX.R Vision GT, prototipos de más de 2.000 CV que debutarán también en Gran Turismo 7.
Chevrolet presentó dos prototipos que anticipan la evolución del diseño y la tecnología de Corvette: el CX y el CX.R Vision Gran Turismo. Aunque no llegarán a la producción en serie, ambos modelos conceptuales marcan la dirección que seguirá la marca en los próximos años y rinden homenaje a más de siete décadas de innovación en el deportivo estadounidense.
Los vehículos fueron creados como parte de un ejercicio de diseño global de General Motors y desarrollados en el Chevrolet Performance Studio, en Warren, Michigan.
El Corvette CX fue concebido desde cero para maximizar el rendimiento tanto en asfalto como en pista, tomando como referencia elementos característicos del modelo a lo largo de su historia.
Su silueta baja y aerodinámica, con menos de 41 pulgadas de altura en el techo, incluye un frente adelantado, una división horizontal en la carrocería y las clásicas luces traseras dobles.
Este superdeportivo eléctrico con tracción integral incorpora cuatro motores que generan más de 2.000 CV. El sistema de vectorización de torque mejora el agarre en curva, mientras que una batería de 90 kWh ubicada en el chasis asegura un centro de gravedad bajo y un reparto equilibrado de peso.
El CX también innova en aerodinámica con ventiladores que canalizan el aire para incrementar la carga sobre el difusor trasero, al tiempo que el alerón y el difusor delantero activos se ajustan automáticamente según la conducción.
El interior refuerza la experiencia de manejo con una cúpula inspirada en aviones de combate que se eleva hacia adelante, butacas con textil balístico reforzado y acabados de alta gama en cuero, aluminio y fibra de carbono. Un parabrisas digital proyecta información de desempeño en tiempo real, mientras que los mandos principales están integrados en el volante.
Por su parte, el Corvette CX.R Vision Gran Turismo traslada esta visión al mundo de la competición.
Diseñado exclusivamente para la pista y para su incorporación al videojuego Gran Turismo 7, adopta un estilo más agresivo con elementos aerodinámicos activos, menor altura y un peso reducido. Su esquema en amarillo y negro rinde tributo a los modelos GT de la marca.
El habitáculo, más funcional, emplea fibra de carbono ligera y asientos con soporte reforzado para condiciones extremas.
Este concepto combina un motor V8 biturbo de 2.0 litros y hasta 900 CV con tres propulsores eléctricos, alcanzando una potencia total cercana a los 2.000 CV. Funciona con e-fuel renovable y utiliza una transmisión de doble embrague de ocho velocidades.