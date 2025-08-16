Toyota acompaña el estreno de Homo Argentum con sus vehículos en escena y apoyo logístico durante la producción y la Avant Premiere.

Toyota confirmó su participación en la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, reconocidos a nivel internacional por su trayectoria cinematográfica. El filme, que se estrenó el jueves 14 de agosto, está compuesto por 16 relatos breves en los que Francella interpreta a un personaje diferente en cada uno.

La propuesta ofrece una mirada múltiple y cambiante sobre la sociedad, bajo el sello narrativo característico de la dupla Cohn-Duprat. Los vehículos de Toyota forman parte de las escenas urbanas donde transcurre la historia y, al igual que en la vida cotidiana, se convierten en espacios para diálogos, encuentros y situaciones significativas.

Homo Argentum: Toyota acompaña el nuevo filme de Guillermo Francella Homo Argentum: Toyota acompaña el nuevo filme de Guillermo Francella Toyota Modelos como el Toyota Yaris en el episodio “Ezeiza”, el Toyota SW4 en “Una experiencia enriquecedora” y el Toyota Crown en “Un juguete carísimo” aportan presencia y carácter a cada relato. Asimismo, unidades como la Toyota Hiace desempeñaron un papel fundamental detrás de cámara, brindando soporte logístico y transporte durante el rodaje. Ignacio Limpenny, Director Regional de Ventas y Marketing de Toyota Argentina, destacó que es relevante para la compañía ser parte de una producción nacional de esta envergadura y acompañar a un elenco tan reconocido, señalando que la diversidad de identidades retratada en la película también se refleja en la variedad de modelos y soluciones de movilidad de la marca.