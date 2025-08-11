Al mando de los Corvette estuvieron ingenieros de Chevrolet que participaron directamente en su desarrollo.

Tres Corvette y tres récords: la hazaña de Chevrolet en Nürburgring

Los modelos Chevrolet Corvette Z06, ZR1 y ZR1X lograron un resultado histórico en el circuito alemán de Nürburgring Nordschleife, de 20.8 kilómetros, al convertirse en los primeros en registrar tres tiempos oficiales en una sola visita con tres vehículos diferentes y tres conductores no profesionales.

Al mando de los autos estuvieron ingenieros de Chevrolet que participaron directamente en su desarrollo y cuentan con certificaciones avanzadas en manejo de alto desempeño, lo que refleja el nivel técnico y la experiencia dentro de General Motors.

Con esta actuación, Chevrolet estableció los tiempos más rápidos logrados por un fabricante estadounidense en la pista. Drew Cattell, ingeniero de dinámica vehicular del Corvette ZR1X, completó una vuelta en 6:49.275 con el ZR1X electrificado y tracción total, marcando el mejor tiempo de un conductor no profesional registrado oficialmente en el circuito.

Brian Wallace, ingeniero de dinámica vehicular del Corvette ZR1, detuvo el cronómetro en 6:50.763 con un ZR1 de 1,064 CV, mientras que Aaron Link, gerente de desempeño vehicular, consiguió 7:11.826 en un Corvette Z06 de 670 CV.

Link, Wallace y Cattell suman más de tres décadas de experiencia combinada en el desarrollo de vehículos de alto desempeño, con más de 1,800 vueltas acumuladas en el Nordschleife y 31 visitas al circuito como parte del programa de pruebas de GM.