Se trata del Ford Modelo AC 1904, del cual se fabricaron únicamente 1.500 unidades. Una de ellas se conserva en las oficinas corporativas de Ford en México.

Este domingo 10 de agosto se presentará el Ford Modelo AC 1904 durante el XIII Gran Premio Histórico de la Ciudad de México, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se trata del primer auto de la marca del óvalo azul que llegó a territorio mexicano.

El Gran Premio Histórico de la Ciudad de México es uno de los encuentros más relevantes dedicados al automovilismo clásico. Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá al Ford más antiguo en México Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá al Ford más antiguo en México Ford Desde su inicio en 2008, ha tenido como objetivo rendir homenaje al legado del deporte motor, reuniendo y exhibiendo ejemplares de gran valor histórico, tanto deportivos como antiguos.

Del Ford Modelo AC 1904 se fabricaron únicamente 1,500 unidades, y una de ellas se conserva en las oficinas corporativas de Ford de México.

Este vehículo fue restaurado minuciosamente para recuperar su estado original, un trabajo realizado por restauradores profesionales y colaboradores entusiastas del centro de ingeniería food trucks.