60 años de Ford Transit: los hitos del furgón más vendido del mundo

31.536.000 minutos han pasado desde que la primera Ford Transit salió de la línea de producción el 9 de agosto de 1965 y, desde el primer momento, Transit ha sido una potencia inquebrantable, empoderando incansablemente a los profesionales y defendiendo a las empresas y comunidades.

Mucho ha cambiado en este tiempo, pero algunas cosas se han mantenido igual.

"Cada tendero, contratista, conductor de ambulancia, constructor o panadero puede encontrar sus propios requisitos especiales en Ford Transit", dijo el anuncio original de prensa de Ford en 1965. Esa afirmación es hoy más verdadera que nunca.

En una demostración verdaderamente asombrosa de un atractivo duradero, más de 13.000.000 Ford Transit han sido producidas durante las últimas seis décadas. Esta notable hazaña equivale a una nueva furgoneta que sale de la línea de producción cada dos minutos y medio, sin parar, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Los números de la Ford Transit.

Mientras los fans de Transit de todo el mundo celebran el 60 aniversario del icónico vehículo, y comienzan a contar los días hasta el emocionante Transit Festival en Essex, Reino Unido, el 20 de septiembre, vamos a sumergirnos en cifras más sorprendentes que arrojan luz sobre el legado de la furgoneta que define la industria de Ford .

Los hitos de Ford Transit

Transit es la furgoneta más vendida del mundo.

10.100.000 es el número de furgonetas Transit que se han producido en Europa y Turquía desde 1965. En todo el mundo se han producido más de 13.000.000 de Transit.

Casi 1 de cada 5 furgonetas vendidas en Europa en 2024 en los segmentos de 1 tonelada y 2 toneladas era Ford Transit o Transit Custom. 1

En 2024 se adquirió una nueva furgoneta Transit cada 2 minutos aproximadamente en toda Europa.

Hay más de 1.300 variaciones de Transit de 2 toneladas disponibles para su pedido, incluyendo diferentes estilos de carrocería, longitudes, alturas, grupos motopropulsores y niveles de acabado; y eso es antes de elegir un color u otras opciones.

La Transit Mk1 ofrecía cargas útiles de hasta aproximadamente 1.700 kg. La furgoneta Transit de hoy ofrece cargas útiles de más de 2.400 kg.

La furgoneta Transit más grande puede transportar casi 236.000 pelotas de ping pong en su espacio de carga de 15,1 m3.

2.000 CV es la potencia de salida de la Ford SuperVan 4.2 eléctrica.

La opción de mayor alcance de E-Transit aumenta la autonomía hasta 402 km, un aumento del 28 por ciento en comparación con la batería estándar.

El 52 por ciento es el crecimiento de las ventas anuales de Transit y Transit Custom en Europa entre 2014 y 2024.

En 2024 se produjeron cuatro veces más Transit en Europa y Turquía que en el primer año completo de producción de Transit en 1966.

822.000 es el número de días adicionales de disponibilidad de vehículos en toda Europa en 2024, gracias a la conexión de Transit al sistema FORDLiive.

217 socios de Ford Pro Converter en 18 mercados europeos garantizan que se puedan cumplir los requisitos específicos del cliente para vehículos a medida.

Transit o Transit Custom ha sido la furgoneta más vendida en el Reino Unido durante 59 años.