La nueva moto de Suzuki ya está disponible con una oferta especial de lanzamiento

Suzuki anuncia el lanzamiento de una nueva moto que tiene una interesante oferta ya disponible en todos los concesionarios de la marca.

Esta moto de Suzuki llega al mercado español con un precio muy competitivo, ya que se puede adquirir por 11.760 euros

La nueva Suzuki GSX-8TT ya está disponible en los concesionarios oficiales de la marca en España. Con este lanzamiento, Suzuki presenta su propuesta más reciente dentro del segmento Sport Naked, una moto que combina una estética atemporal con la tecnología más avanzada y unas prestaciones de alto nivel.

Además, para celebrar su llegada, Suzuki lanza una atractiva campaña de lanzamiento: todos los clientes que adquieran su GSX-8TT antes del 30 de septiembre de 2025 podrán acogerse a una interesante oferta de lanzamiento del modelo de la que te informarán en los concesionarios oficiales. Una oportunidad única para dar el salto a uno de los modelos más esperados del año.

Así es la nueva moto de Suzuki Inspirada en los modelos clásicos de las décadas de los 60 y 70, la GSX-8TT se caracteriza por su diseño retro reinterpretado con una visión contemporánea. La cúpula para el faro delantero, el carenado inferior y los espejos en los extremos del manillar aportan un estilo distintivo, al mismo tiempo que mejoran la aerodinámica y la funcionalidad. El asiento exclusivo y de altura accesible garantiza una posición de conducción cómoda y segura para todo tipo de usuarios.

Suzuki GSX-8TT Suzuki GSX-8TT La nueva GSX-8TT no solo destaca por su estética: su parte ciclo y equipamiento técnico la sitúan a la vanguardia del mercado. Equipada con el motor bicilíndrico en paralelo de 776 cm3, la moto ofrece una entrega de potencia suave, contundente y equilibrada. Incorpora además el innovador sistema Suzuki Cross Balancer, exclusivo en motos de producción, que optimiza el funcionamiento del motor al mismo tiempo que reduce peso y volumen. Completa el conjunto un sistema de escape 2 en 1 con catalizador de doble etapa que cumple con la exigente norma Euro 5+.

En el apartado de tecnología, la GSX-8TT incluye el sistema Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), que ofrece un completo paquete de ayudas electrónicas al piloto: selector de modos de conducción (SDMS), control de tracción ajustable (STCS), acelerador electrónico ride-by-wire, Quick Shift bidireccional, Easy Start y Low RPM Assist.