Suzuki ofrece importantes beneficios para acceder a uno de sus SUV

Antes del lanzamiento del e Vitara este otoño y en respuesta a la comunicación del Gobierno del Reino Unido con respecto a la Subvención para automóviles eléctricos (ECG), Suzuki lo tiene completamente cubierto para sus clientes minoristas que buscan volverse eléctricos con el anuncio de Suzuki Granted, su oferta autofinanciada y muy atractiva para la gama e Vitara altamente especificada.

Tomando como ejemplo el modelo Motion de 49 kWh, el precio de lanzamiento asciende a 26.249 libras, lo que representa un ahorro de 3.750 libras para el cliente. La oferta es válida para toda la gama e Vitara de cinco versiones y equivale a la subvención gubernamental de mayor nivel.

Esta oferta está disponible de inmediato y continuará hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, Suzuki ofrecerá un cargador doméstico Ohme gratuito a los clientes que pidan su e Vitara durante este período.

David Kateley, Director de Automóviles, comenta: “Esta oferta representa el monto total de la subvención para dar claridad a nuestros clientes y el anuncio de Suzuki Granted realmente respalda nuestra visión de ser la marca de automóviles de confianza para aquellos que están orgullosos de ser diferentes”.

“El e VITARA es el primer modelo BEV estratégico global de Suzuki . Hemos estado estudiando en detalle las necesidades de los clientes respecto a los coches eléctricos y, basándonos en nuestro estudio, en India utilizaremos todos nuestros recursos para construir un ecosistema para coches eléctricos, incluidas instalaciones de carga, para ofrecer una experiencia sin preocupaciones a los usuarios", agregó el presidente de Suzuki .

Qué versiones ofrece el nuevo SUV de Suzuki

Está disponible una versión con capacidad de batería de 61 kWh en los grados Motion y Ultra, así como la disponibilidad opcional (con batería de 61 kWh) de ALLGRIP-e, el sistema de tracción en las cuatro ruedas de última tecnología y totalmente nuevo de Suzuki.

Dónde se fabrica el Suzuki e Vitara

La producción del e VITARA será en la planta de Gujarat de Maruti Suzuki. Las ventas de este modelo comenzarán en varios países, incluidos India, Europa y Japón, en los próximos meses.

Cuándo estará disponible el nuevo Suzuki e Vitara

Las especificaciones completas y los detalles técnicos de la gama e Vitara se publicarán más cerca de la fecha de introducción.