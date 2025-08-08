Nuevo Nissan Rogue 2026: versiones, equipamiento y precio

El Nissan Rogue 2026 llega renovado, incorporando innovaciones tecnológicas, diseño actualizado y mayor versatilidad pensada para satisfacer las necesidades de toda la familia. La línea de este año suma la versión Rock Creek, de perfil aventurero, y la nueva edición Dark Armor, creada para destacar visualmente y ofrecer una experiencia de conducción mejorada.

Esta variante especial se basa en el modelo Rogue SV e incorpora acabados exteriores en negro brillante en los espejos, insignias, molduras de pilares, parrilla y carcasas de los retrovisores.

Además, incluye equipamiento adicional respecto al SV, como el Monitor Inteligente de Visión Periférica HD con Detección de Objetos en Movimiento, techo panorámico corredizo, asientos delanteros calefaccionados y volante con calefacción.

La oferta tecnológica del Rogue incluye la integración de Google built-in, disponible para acceder directamente a aplicaciones como Google Assistant y Google Maps desde la pantalla táctil de 12,3 pulgadas.

En el acabado Platinum, el sistema ProPILOT 2.1 permite retirar las manos del volante en tramos de autopista de un solo carril, gestionando aceleración, dirección y frenado de forma asistida.

La versión Rock Creek está diseñada para conductores que buscan mayor capacidad fuera del asfalto. Incorpora neumáticos todoterreno Falken Wild Peak montados en llantas de 17 pulgadas en negro satinado, un paragolpes delantero exclusivo, parrilla frontal en negro brillante con detalles en plata, acentos en color Rojo Lava, espejos en negro brillante y un portaequipajes tubular con barras transversales integradas también con detalles en Rojo Lava.

Toda la gama del Nissan Rogue 2026 incluye de serie el sistema Nissan Safety Shield 360, que integra múltiples tecnologías de seguridad.

Con un precio de venta sugerido por el fabricante desde 28.790 dólares, el Nissan Rogue 2026 ya está disponible, mientras que el valor y la disponibilidad de la versión Dark Armor se confirmarán próximamente.