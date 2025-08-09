El “Winter Car Show” de Stellantis tendrá lugar en el Centro de Ski Las Leñas, en pleno corazón de la Cordillera de los Andes.

Stellantis se instala en Las Leñas con autos, descuentos y actividades invernales

Durante esta temporada de invierno, Stellantis vuelve a estar presente en el centro de esquí Las Leñas con una propuesta integral que combina exhibición de vehículos y beneficios especiales para los asistentes. En un espacio temático desarrollado en plena cordillera, las distintas marcas del grupo automotor despliegan sus últimas novedades.

Cada una de las marcas de Stellantis cuenta con un sector específico donde los visitantes pueden interiorizarse sobre lanzamientos y acceder a promociones particulares. Fiat Titano By Mopar Una vez registrados, pueden obtener importantes beneficios, como descuentos en Snow Rental, el servicio que ofrece alquiler de equipos para actividades invernales, incluyendo mantenimiento de tablas y otros accesorios.

La marca Fiat muestra su nuevo lanzamiento con la Fiat Titano, que además será utilizada como vehículo oficial para traslados dentro del complejo. Citroën, por su parte, ofrece tarjetas Sacoa con crédito para que niños y familias puedan disfrutar de diversas actividades recreativas.

DS Automobiles participa en conjunto con Sushi Club, donde aplica su programa “Only You” con propuestas exclusivas para sus clientes, reforzando su perfil de marca sofisticada. Jeep, reconocida por su identidad aventurera, cuenta con un espacio en la base de la montaña donde se podrán ver sus modelos y obtener obsequios representativos al registrarse en su plataforma.

PEUGEOT 208 II.jpg Peugeot se suma desde el parador UFO Point, ofreciendo una experiencia after ski con su propuesta Sunset, que incluye tragos, platos gourmet y una vista privilegiada al paisaje nevado de Las Leñas.