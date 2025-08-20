KGM Rexton 2026: más tecnología y seguridad para el SUV en todas sus versiones

El renovado KGM Rexton mantiene su esencia robusta de SUV todoterreno, pero con mejoras que apuntan a mayor sofisticación y confort. Está impulsado por un motor turbodiésel de cuatro cilindros y 2.2 litros, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades con levas de cambio en el volante.

Su sistema de tracción 4x4 a tiempo parcial incorpora autonomía en 4H y 4L junto con un diferencial trasero con bloqueo automático, lo que garantiza un desempeño confiable tanto en carretera como fuera de ella. Además, la capacidad de remolque con freno alcanza las tres toneladas y media, un valor que lo convierte en una opción versátil para quienes necesitan potencia y funcionalidad.

En el apartado estético, todas las versiones del SUV equipan llantas de aleación de 18 pulgadas con corte de diamante y adoptan un nuevo diseño de luces diurnas LED tipo C. También se suman faros delanteros LED con encendido automático, intermitentes secuenciales delanteros y traseros, además de grupos ópticos posteriores en tecnología LED que realzan su identidad moderna.

La versión de entrada denominada ELX llega con un nivel de equipamiento que lo coloca como una alternativa atractiva en el segmento de los SUV de gran tamaño. En el interior se destaca un panel de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla táctil de igual medida, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Los asientos cuentan con un acabado que simula cuero y se combinan con un volante forrado en el mismo material que permite regulación en altura y profundidad. La dirección asistida eléctrica facilita la conducción, mientras que el control de crucero adaptativo contribuye a viajes más seguros y confortables.

En materia de climatización, se incluye un sistema de doble zona, acompañado por freno de estacionamiento eléctrico y sensores de estacionamiento delanteros y traseros que aumentan la practicidad en maniobras cotidianas. El apartado de seguridad de este SUV sobresale con la integración de múltiples asistentes avanzados, entre los que se encuentran el asistente de mantenimiento de carril, la advertencia de colisión frontal con frenado automático, el monitoreo de punto ciego, la advertencia de tráfico cruzado trasero y el control de descenso en pendientes.

Rexton Advance: más confort y practicidad en el SUV

La versión denominada Advance eleva el nivel de confort gracias a un conjunto de características enfocadas en el bienestar de los ocupantes. Los asientos delanteros cuentan con ajustes eléctricos de ocho posiciones, incluyendo soporte lumbar, además de calefacción tanto en la primera fila como en los asientos exteriores de la segunda. Los delanteros también ofrecen ventilación para mayor frescura en climas cálidos, mientras que el volante calefaccionado suma comodidad en condiciones invernales. El portón trasero eléctrico simplifica la carga de equipaje, mientras que los parasoles enrollables en las puertas posteriores mejoran la experiencia de los pasajeros.

Asimismo, esta versión del SUV incluye un sistema de control de presión de neumáticos y un sistema de bienvenida sin contacto que facilita el acceso al vehículo. Las cerraduras de las puertas delanteras cuentan con detección táctil, y el sistema de bloqueo automático de puertas al alejarse refuerza la seguridad.

Rexton Ultimate: la versión más equipada del SUV

En la parte alta de la gama del SUV se ubica el Rexton Ultimate, que incorpora acabados de mayor calidad y tecnología más completa. Los asientos están tapizados en cuero de primera calidad, acompañados de molduras acolchadas en puertas y tablero, lo que eleva la percepción de lujo. El techo corredizo eléctrico aporta mayor luminosidad al habitáculo, mientras que la cámara 3D de 360 grados mejora la visibilidad en maniobras de estacionamiento y conducción en espacios reducidos.

Este nivel suma además cargador inalámbrico para teléfonos, controles de climatización específicos para la tercera fila de asientos, elevalunas eléctricos traseros con función automática de subida y bajada, placas de protección iluminadas en las puertas delanteras y vidrios de privacidad. Todo esto se complementa con un sistema de iluminación ambiental interior que refuerza el ambiente premium.

Paquete deportivo: un Rexton con estilo exclusivo

Para quienes buscan una propuesta diferenciada en términos de diseño, la marca ofrece el Paquete Deportivo para el SUV Rexton. Este conjunto incluye asientos en una combinación de cuero y gamuza en color negro, molduras interiores en gamuza, bisel del volante en negro brillante y detalles exteriores en cromo Shadow que se extienden a la parrilla delantera, el portón trasero y el embellecedor del parachoques. También añade faros antiniebla LED con marcos cromados en tono oscuro, llantas de aleación de 20 pulgadas en acabado Shadow y barras de techo negras, aportando un carácter más agresivo y exclusivo al modelo.

Cuál es el precio del SUV KGM Rexton 2026

Los precios recomendados para el mercado australiano se estructuran de la siguiente manera: la versión ELX tiene un valor de 52.000 dólares, el Rexton Advance se ubica en 57.500 dólares, mientras que el Ultimate asciende a 61.500 dólares. El Paquete Deportivo Rexton, que incluye pintura metalizada de serie, alcanza los 64.200 dólares, siempre hablando de la moneda del país oceánico.