El récord de ventas que alcanzó un SUV de BYD tras 10 meses en el mercado

Para adaptarse a las diferentes preferencias de los clientes, el BYD Seal U DM-i se ofrece con dos capacidades de batería.

El BYD Seal U DM-i ha logrado superar las 10.000 ventas en el Reino Unido en tan solo 10 meses desde su lanzamiento al mercado. Este SUV no solo se ha consolidado como el modelo más vendido de BYD en ese mercado, sino que también se ha convertido en el vehículo híbrido enchufable más popular del país.

El éxito del SUV chino ha creado la base ideal para generar conciencia y aprecio por parte de los clientes de BYD en el Reino Unido y su compromiso de ofrecer automóviles de nueva energía y alta tecnología (totalmente eléctricos e híbridos enchufables) que combinan diseño contemporáneo, innovación tecnológica y buena relación calidad-precio.

Así es el nuevo BYD Seal U Como referente de las cualidades que definen a BYD, el Seal U DM-i ofrece a los clientes una impresionante variedad de opciones. Todas las versiones incorporan el sistema híbrido enchufable inteligente DM (Modo Dual), que prioriza una conducción eléctrica suave, silenciosa, económica y ecológica. El motor de combustión híbrido de gasolina de 1.5 litros solo entra en acción cuando se necesita asistencia. Juntos, ofrecen una autonomía de 1.120 km con el depósito lleno, suficiente para conducir de Edimburgo a París.

BYD Seal U DM-i Dos opciones de batería para el SUV de BYD Para adaptarse a las diferentes preferencias de los clientes, el sistema del SUV se ofrece con dos capacidades de batería: 18,3 y 26,6 kWh. La unidad de menor capacidad está disponible en los modelos Boost con tracción delantera y Design con tracción total, con autonomías de hasta 80 y 69 km respectivamente. Equipado con la unidad de mayor capacidad, el Comfort con tracción total puede recorrer hasta 124 km solo con energía eléctrica.

Los costes de propiedad se mantienen bajos, con precios en carretera por debajo del límite de 40.000 libras esterlinas del impuesto especial sobre vehículos (suplemento por vehículo caro). A pesar del precio, todas las versiones se benefician de un amplio espacio de carga, así como del alto equipamiento característico de BYD, como conectividad inteligente, funciones integrales de infoentretenimiento y sistemas inteligentes de seguridad y asistencia al conductor.