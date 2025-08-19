El Fiat Argo y un nuevo hito en su historia: 600.000 unidades producidas del hatchback

Con un nombre inspirado en la mitología griega, el Fiat Argo demuestra su presencia tan icónica como sus referentes al alcanzar las 600.000 unidades vendidas en Brasil. Desarrollado en el Centro Automotriz Stellantis de Betim, Minas Gerais, el hatchback fue el tercer auto más vendido en el país en julio.

Desde su lanzamiento en 2017, el Argo ha sido optimizado para ser un aliado de quienes necesitan un vehículo versátil con una excelente relación calidad-precio, ya que cuenta con versiones pensadas para el uso diario en la ciudad, como la Drive 1.0 y la Trekking para aquellos con un perfil más aventurero.

En 2023, el Argo comenzó a ofrecer versiones con transmisión CVT de siete velocidades y el motor Firefly 1.3 de 107 CV, lo que se traduce en mayor eficiencia y rendimiento. Con un consumo de combustible de hasta 12,8 km/l (ciclo urbano), el hatchback se ha consolidado como uno de los vehículos automáticos más eficientes del segmento.

En el modelo 2026, lanzado al mercado en marzo de este año, el hatchback se volvió aún más competitivo y tecnológicamente avanzado con los nuevos faros Full LED en las versiones Trekking y Drive 1.3 AT. En el interior, las versiones equipadas con un centro multimedia ahora incluyen duplicación de llamadas inalámbrica, lo que permite conectarse a Android Auto y Apple CarPlay sin cables, lo que hace que la experiencia de conducción sea aún más fluida y diferenciada.

Disponible en versiones 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3 AT y Trekking 1.3 AT y MT, el Argo también ofrece aire acondicionado automático digital, retrovisores exteriores eléctricos con Tilt Down, sensor de aparcamiento trasero con pantalla gráfica y Keyless Entry N' Go.

Desde su lanzamiento, el Fiat Argo ha demostrado su solidez y alta competitividad en el mercado. Con 600.000 unidades vendidas, se ha consolidado como uno de los pilares de nuestra línea de productos en Brasil, combinando diseño, robustez y tecnología con el ADN de Fiat.

"El éxito del Argo está directamente relacionado con su capacidad para ofrecer una experiencia completa al cliente con gran comodidad, conectividad y seguridad en un hatchback versátil de estética impactante", afirmó Frederico Battaglia, vicepresidente de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Cuánto cuesta el Fiat Argo en el mercado brasileño

Éxito de mercado desde su lanzamiento, con más de 600.000 unidades vendidas, el Fiat Argo cuesta ahora 87.990 reales en su versión Drive 1.0 MT, tras la campaña de incentivo IPI Coche Sustentable promovida por el Gobierno Federal.