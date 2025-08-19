Stellantis abrió en São Paulo su primer centro de desmontaje de autos, con capacidad para 8.000 unidades y foco en reciclaje sostenible.

Así funcionará el centro de desarme y reutilización de autos de Stellantis

Stellantis puso en marcha su primer Centro de Desmontaje de autos Circular Autopeças en Osasco, São Paulo, como parte de su estrategia de descarbonización y compromiso con la sostenibilidad. Con esta iniciativa, se convierte en el primer fabricante de la región en invertir en una planta industrial destinada al desarme de autos siniestrados o fuera de circulación.

La obra demandó una inversión de 13 millones de reales y busca generar cerca de 150 empleos en los próximos años.

El centro tiene capacidad para procesar hasta 8.000 unidades anuales, priorizando el reciclaje automotor y la reutilización de componentes con el fin de extender su vida útil y disminuir el impacto ambiental. Así funcionará el centro de desarme y reutilización de autos de Stellantis Así funcionará el centro de desarme y reutilización de autos de Stellantis Stellantis Las piezas recuperadas que se encuentren en óptimas condiciones se comercializarán tanto en una tienda física en Osasco como en plataformas digitales, incluyendo la tienda oficial de Mercado Libre de Circular Autopeças y próximamente un sitio propio.

Todo el proceso cumple con los requisitos de trazabilidad y seguridad exigidos por el DMV, garantizando calidad y origen certificado.

Los autos que ingresan son adquiridos mediante subastas y se someten a un procedimiento estructurado que contempla descontaminación, retiro de fluidos, desarme y clasificación de piezas, aplicando procesos de limpieza y etiquetado individual para asegurar el control y la estandarización.