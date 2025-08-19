La serie especial de la Volkswagen Amarok: 200 unidades de la pick-up con detalles exclusivos

Volkswagen Brasil, patrocinador oficial del Circuito Sertanejo, anuncia la llegada de la Amarok Barretos 70 Años, una edición especial de la pick-up mediana con el motor V6 más potente de su categoría. Esta edición se creó para celebrar la tradición y el legado del Festival de Rodeo de Barretos, que celebrará su edición número 70 en 2025.

Limitado a 200 unidades numeradas, el nuevo modelo simboliza la unión entre la potencia, fuerza y robustez de la Amarok V6 con el mundo agrícola y la tradición campestre, reforzando la presencia de Volkswagen en el mundo de la música y el compromiso del fabricante con sus públicos más apasionados.

La Amarok Barretos 70 Años será el vehículo oficial de la Fiesta, que se celebrará del 21 al 31 de agosto de 2025 en el Parque do Peão de Barretos, en la ciudad de San Pablo. En una edición histórica que espera atraer a más de 990.000 visitantes, el evento contará con más de 130 espectáculos y decenas de atracciones, además de un intenso programa de cultura, tradición y entretenimiento, características que se alinean con el posicionamiento de la Amarok como una camioneta robusta y que conecta con el estilo de vida de sus fans.

"La colaboración de Volkswagen con la Festa do Peão de Barretos es de larga data y refuerza nuestra tradición en el mundo agrícola y musical. Para nosotros, nada tiene mayor significado que lanzar una edición limitada de Amarok , nuestra pick-up que ofrece rendimiento y robustez, para celebrar siete décadas de Barretos, el evento más importante de la música country. La Amarok 70 Años de Barretos es un homenaje de Volkswagen a los fans de la marca apasionados por la música country y el campo", afirmó Livia Kinoshita, directora de Marketing de Volkswagen do Brasil.

Basado en la versión Extreme, la Amarok Barretos 70 Años presenta características y detalles únicos en su interior y exterior. Incluye un cobertor de lona para la caja de carga, amortiguador en el portón trasero, calcomanía lateral que alude a Barretos e insignias laterales y traseras con el tradicional logotipo del Festival de Vaqueros de Barretos.

El color Gris Piedra Lunar, antes disponible sólo en los modelos Nivus y Saveiro, ahora también está disponible en el Amarok Barretos 70 Años.

Cómo es la Volkswagen Amarok Barretos 70 Años por dentro

En el interior, la edición conmemorativa de la pick-up recibe alfombrillas de goma y una placa con el número de unidad y el logo conmemorativo, ubicada cerca del pomo de la palanca de cambios.

Además, la edición especial cuenta con todos los elementos exclusivos de la versión Extreme: llantas de aleación de 20 pulgadas, pedales deportivos, carcasas de retrovisores negras, estribos laterales, barra antivuelco con emblema “Extreme” y una completa configuración de equipamiento, reforzando su atractivo visual y su vocación todoterreno, lista para cualquier aventura.

La Amarok Barretos 70 Años conserva el reconocido motor turbodiésel V6 de 3.0 litros con 258 HP (con overboost de hasta 272 HP) y 580 Nm de torque, ya adaptado para cumplir con las normas de emisiones Proconve L8, sin comprometer el rendimiento, siempre en combinación con una transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral permanente 4Motion.

Al igual que toda la línea, la Amarok Barretos 70 Años también viene con una garantía de fábrica de cinco años, lo que refuerza sus atributos de excelencia y confiabilidad.