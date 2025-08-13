Nueva Fiat Toro 2026: cambios estéticos y más tecnología para la pick-up

Fiat Toro, responsable de revolucionar el segmento de pick-ups en Brasil y liderar la categoría durante 10 años consecutivos, presenta un nuevo diseño inspirado en tendencias que priorizan líneas rectas, precisas y geométricas en el modelo 2026. Al mismo tiempo, el modelo conserva su identidad y el valor emocional de su icónico diseño.

Con nuevo equipamiento y una apariencia aún más robusta y sofisticada, la Fiat Toro 2026 llega para satisfacer las necesidades de los consumidores que buscan un vehículo versátil con espíritu aventurero, que también ofrezca sofisticación, comodidad y tecnología.

En el exterior, la pick-up ha experimentado cambios significativos. Empezando por las luces de circulación diurna (DRL), un elemento distintivo desde su lanzamiento, ahora presenta un nuevo diseño con una firma de píxeles segmentados. La nueva parrilla trapezoidal refuerza el diseño con precisos motivos geométricos, intersectados por líneas rectas verticales. Los faros delanteros siguen siendo completamente LED y están ubicados sobre las nuevas salidas de aire en los extremos del parachoques, lo que le da al frontal una apariencia más ancha e imponente. Esto se ve reforzado por la nueva placa de bajos, también ensanchada. Así, la Toro ofrece una nueva imagen frontal, donde los elementos centrales se conectan para formar un diseño aún más robusto y sofisticado para la camioneta.

Para el nuevo diseño trasero, las nuevas luces traseras LED completas siguen el característico diseño de píxeles segmentados, lo que realza una apariencia más definida y contemporánea. La manija de apertura del portón trasero ahora tiene una forma ancha, manteniendo la misma apertura inteligente con dos puertas traseras. Al igual que en el frontal, las salidas de aire están ubicadas en los extremos para enfatizar la anchura del modelo y se ubican sobre el nuevo parachoques trasero, que ahora es más horizontal. Asimismo, las precisas líneas del diseño trasero se conectan, creando una apariencia más robusta para la Toro .

En el interior, los cambios han hecho que la Toro sea aún más avanzada y sofisticada tecnológicamente: el panel de instrumentos digital de 7 pulgadas presenta nuevos gráficos y fuentes en todas las versiones. El modelo ahora cuenta con un diseño de palanca de cambios más moderno y un freno de mano electrónico que proporciona mayor comodidad y practicidad al conductor, además de la función de retención automática. Para mayor comodidad, la camioneta cuenta con un nuevo puerto USB trasero con entradas para cables tipo A y C.

Entre los niveles de equipamiento y las opciones de motor, la Toro continúa con seis opciones, cada una con detalles exclusivos en el nuevo diseño. El Ranch se mantiene en la cima de la gama Toro, con acabados exteriores cromados: logotipos, barra antivuelco, manijas de las puertas, espejos, molduras laterales y nuevas llantas de 18 pulgadas con corte de diamante. En el lateral, se encuentran estribos de plataforma de aluminio con reposapiés negros. El interior ahora presenta una nueva tapicería de asientos en un marrón más oscuro, con nuevas costuras que siguen el patrón visual de las líneas exteriores rectas y geométricas.

La versión Ultra presenta acabados más oscuros, con nuevas llantas oscurecidas de 18 pulgadas, un logotipo en gris grafito y molduras laterales oscuras. Las manijas de las puertas y el techo rígido son del color de la carrocería.

El Volcano luce acabados cromados en los logotipos y las manijas de las puertas del color de la carrocería, además de nuevas llantas con corte de diamante. Esta versión incluye el Paquete Tecnológico opcional, que incluye un centro multimedia de 10 pulgadas y un sistema ADAS.

La versión Freedom combina varios acabados, con nuevas llantas diamantadas y el logotipo Fiat cromado en la parte delantera, además de molduras laterales y delanteras oscurecidas, espejos y placa protectora, así como una manija de la puerta del color de la carrocería. En el interior, los asientos lucen nuevas telas negras con costuras rediseñadas que presentan líneas rectas y verticales.

Completando la versión básica Endurance, que también estrena nuevas llantas de aleación de 17 pulgadas en gris oscuro, se combinan con manijas de las puertas, molduras, espejos y placa protectora de bajos en negro, con un logotipo cromado. Los asientos también cuentan con nuevas telas, una combinación de negro y gris con costuras rectas en degradado.

Qué motor tiene la nueva Fiat Toro

Además de un nuevo diseño y nuevas tecnologías, la Toro también es un referente en cuanto a prestaciones y se queda con dos motorizaciones: Turbo 270 Flex y 2.2 Turbodiesel, siendo la única pick-up en ofrecer un motor diésel en este rango de precio.

Con el motor Turbo 270 Flex, la pick-up entrega 176 CV de potencia y 270 Nm de torque, incluidas las versiones Endurance, Freedom, Volcano y Ultra, que se mantienen como tope de gama con este motor, reforzando la tradición de la pick-up de atender a diferentes perfiles de clientes.

Con el motor MultiJet 2.2 Turbodiésel, que hizo a la Toro más potente y económica y equipa las versiones Ranch y Volcano, el modelo entrega 200 CV de potencia y 450 Nm de torque, una ganancia del 18% en potencia y del 29% en torque, combinando agilidad, desempeño y menor consumo de combustible.

Las mejoras en conectividad de la Fiat Toro

Fiat acaba de actualizar sus paquetes de servicios conectados Fiat Connect////Me, disponibles para todos los modelos que ofrecen esta funcionalidad, y estrena los cambios con la Toro 2026. Durante el periodo de prueba gratuito de hasta seis meses, la marca ofrece ahora el paquete Premium + Wi-Fi a bordo para que los clientes se familiaricen con los servicios. Además, el paquete Essential ofrece funciones relevantes gratuitas durante hasta cinco años, como actualizaciones remotas de software, información y estado del vehículo, y notificaciones a bordo.

Tras el periodo de prueba gratuito, los paquetes de suscripción Fiat Connect////Me se han optimizado y se vuelven aún más atractivos, con tres opciones diferentes: Smart Control permite enviar comandos remotos al vehículo y un mapa inteligente; Safe ofrece servicios relacionados con la seguridad y la asistencia inteligente, incluidos descuentos reales en el seguro del vehículo.

Cuál es el precio de la nueva Fiat Toro 2026

Endurance Turbo Flex - R$ 159.490,00

Freedom Turbo Flex - R$ 169.490,00

Volcán Turbo Flex - R$ 186.490,00

Ultra Turbo Flex - R$ 196.490,00

Volcán Diesel - R$ 210.490,00

Rancho Diesel – R$ 228.490,00