Fiat mostró un primer adelanto de la nueva pick-up Toro 2026

La esperada renovación de la Fiat Toro se encontrará disponible en breve en los concesionarios de la marca en Brasil.

Fiat reveló las primeras imágenes oficiales de la nueva Toro. El modelo, que revolucionó el segmento de las pick-ups en Brasil, redefiniendo la categoría al combinar la comodidad y el manejo de una SUV con la capacidad y el rendimiento de una pick-up, llega a su línea 2026 mucho más moderna, imponente y sofisticada.

Líder desde su lanzamiento, con más de 600.000 unidades producidas en Brasil, la Fiat Toro ahora cuenta con el nuevo estándar de diseño adoptado por la marca, con líneas verticales, rectas y precisas, que le confieren una apariencia más destacada e impactante.

Así es la gama actual de la Fiat Toro Actualmente, la Fiat Toro está disponible en los niveles de equipamiento Endurance, Freedom, Volcano, Volcano Diesel, Ultra y Ranch. El modelo cuenta con un sistema de iluminación LED completo, llantas de aleación de hasta 18 pulgadas y asientos de cuero con ajuste eléctrico, según versión.

El acabado Ranch, el más alto de la gama de la pick-up, presenta una parrilla exclusiva con marco cromado y detalles en marrón premium en la moldura decorativa, lo que le proporciona una apariencia única y refinada, además de inserciones volumétricas que le aportan robustez y estilo. El Volcano, por su parte, incluye una parrilla cromada de serie y un cargador inalámbrico para celular, lo que le confiere una personalidad única.

Fiat Toro Un éxito desde su lanzamiento, la Fiat Toro ha sido reconocida con más de 30 premios nacionales e internacionales por diseño, calidad y valor de reventa. Qué motor tiene la Fiat Toro Recientemente, la pick-up incorporó un nuevo motor en las versiones Ranch y Volcano, lo que la hace aún más potente y eficiente en el consumo de combustible. Con el motor MultiJet 2.2 Turbodiésel, el modelo ahora entrega 200 HP y 450 Nm de torque, lo que representa un aumento del 18% en potencia y un 29% más de torque en comparación con el motor anterior. La aceleración de 0 a 100 km/h ahora se completa en tan solo 9,6 segundos en la versión Volcano y 9,8 segundos en la versión Ranch.