Con un coeficiente aerodinámico de 0,43 y una velocidad de 326 km/h, la recreación del Auto Union Lucca celebra el espíritu de innovación de la marca en 2026.

La década de 1930 marcó una era dorada y feroz para el automovilismo alemán, definida por la rivalidad entre Mercedes-Benz y Auto Union. En este contexto de superación constante, Audi Tradition ha presentado la recreación histórica del Auto Union Lucca, el legendario Rennlimousine que en 1935 se convirtió en el auto de carretera más rápido del mundo.

Tras tres años de trabajo artesanal a cargo de los especialistas británicos Crosthwaite & Gardiner, esta pieza única de ingeniería vuelve a la vida para integrarse a la colección de AUDI AG y debutar dinámicamente en el Festival de la Velocidad de Goodwood en julio de 2026.

Auto Union Lucca: Audi revive al legendario cazador de récords de 1935 Auto Union Lucca: Audi revive al legendario cazador de récords de 1935 Audi La carrera por el récord: de Hungría a las rutas de Lucca A principios de 1935, Auto Union buscaba recuperar el prestigio frente a los récords establecidos por Rudolf Caracciola y Mercedes-Benz.

Desarrollo aerodinámico: El coche fue diseñado utilizando pruebas en el túnel de viento del Instituto de Investigación Aeronáutica de Berlín-Adlershof, resultando en una carrocería cerrada de metal ligero con una zaga cónica y pasos de rueda en forma de lágrima.

El hito en Italia: Debido al mal clima en Hungría, el equipo se trasladó a una autopista cerca de Lucca, Italia . El 15 de febrero de 1935, el piloto Hans Stuck alcanzó una velocidad promedio de 320,267 km/h en la milla con salida lanzada.

Velocidad punta: En uno de los tramos, el vehículo registró una marca de 326,975 km/h, lo que le valió el título del coche de carreras más rápido de su tiempo. Auto Union Lucca: Audi revive al legendario cazador de récords de 1935 Auto Union Lucca: Audi revive al legendario cazador de récords de 1935 Audi El desafío de la recreación (2023-2026) Dado que no sobrevivieron ejemplares originales de la primera época de Auto Union, Audi Tradition encargó esta reconstrucción basada en archivos históricos y fotografías.