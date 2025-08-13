Alianza General Motors–Hyundai: así serán los próximos autos

General Motors y Hyundai Motor Company confirmaron los planes para la producción de los primeros cinco modelos desarrollados en forma conjunta, marcando un avance significativo en la alianza estratégica anunciada previamente por ambas automotrices. El proyecto contempla cuatro autos orientados a los mercados de Centroamérica y Sudamérica.

Entre ellos una SUV, un sedán compacto y dos camionetas pickup, que se basarán en una arquitectura adaptable capaz de operar con motor de combustión interna o sistema híbrido.

Además, se trabajará en el desarrollo compartido de una furgoneta comercial eléctrica destinada a América del Norte.

La responsabilidad de diseñar la plataforma para la pickup mediana estará a cargo de GM, mientras que Hyundai liderará el desarrollo de los modelos compactos y de la furgoneta eléctrica.

Pese al uso de plataformas comunes, el diseño de interiores y exteriores será propio de cada marca, manteniendo su identidad.

Las tareas de ingeniería y diseño para los modelos dirigidos a Centroamérica y Sudamérica comenzarán en breve, con presentaciones previstas para 2028.

En esa misma fecha se iniciará la producción en Estados Unidos de la furgoneta eléctrica. La ejecución de estos planes estará sujeta a las autorizaciones regulatorias que correspondan en cada región involucrada.

El acuerdo también abarca iniciativas conjuntas de abastecimiento en la región, que incluyen compras de materiales, transporte y logística, así como la posible cooperación en materias primas, componentes y sistemas complejos.

Ambas compañías acordaron asimismo evaluar la utilización de acero con bajas emisiones de carbono, reforzando su compromiso con procesos productivos sostenibles.