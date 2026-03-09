El Rally de las Bodegas 2026 vuelve a Dalvian: autos clásicos y un espectáculo único en Mendoza

Más de 160 participantes y 80 autos clásicos formarán parte del Rally de las Bodegas 2026, que volverá a pasar por Dalvian como uno de los escenarios destacados del recorrido en Mendoza.

Dalvian será nuevamente escenario del Rally de las Bodegas 2026 y abrirá sus puertas al público.

El Rally de las Bodegas 2026 tendrá nuevamente a Dalvian como uno de los puntos destacados de su recorrido, en su sexto año consecutivo incluyendo al distinguido conjunto residencial en su hoja de ruta.

El próximo viernes 13 de marzo, residentes y visitantes podrán disfrutar del paso de algunos de los autos clásicos más elegantes del mundo al pie de la precordillera.

El rally celebrará su 23a edición, con el imponente paisaje mendocino como escenario, reafirma su lugar como una de las citas más importantes del calendario internacional de regularidad para autos históricos, donde se combinan tradición, distinción y los paisajes únicos de Mendoza.

Rally de las Bodegas Cuándo y dónde ver el Rally en Dalvian El viernes 13 de marzo, la caravana del Rally de las Bodegas volverá a pasar por Dalvian para realizar distintas pruebas de regularidad en la zona. El recorrido finalizará frente a Dalvian Inmobiliaria, donde se llevará a cabo el control de sello correspondiente a esta etapa y se espera la llegada de los vehículos participantes.

El paso de los autos será también una oportunidad para que residentes y visitantes se acerquen a disfrutar de cerca de verdaderas joyas del automovilismo clásico y compartan un coffee break en un ambiente distendido, marcado por la pasión por los autos históricos.