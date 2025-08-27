Ford lanza una nueva versión de la pick-up Ranger: precio y detalles

Ford anunció en Australia el esperado regreso de la Ranger Black Edition tras su éxito de ventas en 2024. Esta nueva versión de la pick-up estará disponible para pedidos y se espera su llegada en octubre de 2025.

La Ranger Black Edition estará disponible en cantidades limitadas, ofrecerá cambios de diseño exclusivos y un precio que brinda un valor excepcional, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para clientes minoristas como para pequeñas empresas que desean una cabina doble con un aspecto audaz y distintivo y la capacidad de combinar.

La Ranger Black Edition MY26 se basa en la robusta pick-up 4x4 de doble cabina XL Bi-Turbo de 2.0 litros e incorpora una serie de mejoras de diseño exclusivas en negro y características prácticas. Tiene como elementos destacados como revestimiento de caja de carga, barra deportiva, llantas de aleación de 17 pulgadas de color negro con neumáticos preparados para el todoterreno, estribos laterales y parrilla delantera exclusiva.

Ford Australia también ofrece precios competitivos recomendados para el lanzamiento al mercado para la Black Edition cuando está terminada en la pintura Arctic White estándar.

También hay mejoras opcionales disponibles, incluido un paquete de remolque con un MLP recomendado de $1,950 (incl. GST) y pintura Prestige a $750 (incl. GST).

Cuál es el precio de la nueva versión de la Ford Ranger

Basándose en la popularidad de la marca Ranger, esta edición especial de camioneta combina una capacidad robusta con una estética elegante mejorada y se ofrece con un precio de lista del fabricante de $55,990.

"La Ranger Black Edition está de regreso por demanda popular, ofreciendo una fantástica combinación de estilo, capacidad y valor", afirmó Andrew Birkic, presidente y director ejecutivo de Ford Australia.

"Entendemos que nuestros clientes, ya sea para uso personal o para pequeñas empresas, buscan una camioneta que no solo tenga buen rendimiento, sino que también destaque. La Ranger Black Edition cumple en todos los aspectos, con su estilo impactante y sus características prácticas", agregó.

Disponibilidad limitada para la Ford Ranger Black Edition

La Ford Ranger Black Edition MY26 está disponible por tiempo limitado, con producción programada de septiembre a octubre de 2025. Se espera que las primeras llegadas a los concesionarios australianos comiencen en octubre de 2025.