Ford celebra los 60 años de Bronco con el proyecto Silver Lake Dunes

Ford conmemora los 60 años de Bronco con un proyecto especial que refleja la esencia de este ícono todoterreno y su espíritu de personalización. La iniciativa, liderada por Robert Gelardi, diseñador principal de Bronco, se inspira en las dunas de Silver Lake, ubicadas a orillas del lago Michigan, un escenario clave en la historia de este modelo.

Desde el modelo original de 1966, la posibilidad de retirar puertas y techo ha sido una característica central de Bronco, brindando una conexión más directa con la naturaleza.

Con simples herramientas, el vehículo puede desmontarse en poco tiempo para adoptar un estilo bicolor o configuraciones distintas.

Esta filosofía también se traslada a Bronco Sport, que en su versión 2025 suma el paquete Sasquatch y un modo Rally diseñado para un mejor desempeño en la arena, junto con nuevos parachoques modulares y accesorios de fácil instalación que permiten a los usuarios adaptar el vehículo a sus necesidades.

Con este enfoque, Ford presentó el Silver Lake Dunes Project , que incluye versiones personalizadas de Bronco y Bronco Sport inspiradas en los paisajes de Michigan.

Los modelos fueron desarrollados con la colaboración de los equipos de diseño y materiales de la marca, incorporando adhesivos exclusivos, pintura en tono Gris Azure y gráficos que evocan las dunas, el lago y el cielo.

Ambos vehículos se complementan con componentes disponibles en el catálogo de Ford Performance, como portaequipos para tablas de surf Yakima, barras transversales, sistemas de iluminación, defensas y neumáticos de alto rendimiento.

Entre ellos se destacan los rines Ford Bronco Heritage con neumáticos BFGoodrich T/A/KO3 para Bronco y los rines Mustang Mach-E Rally con cubiertas BFGoodrich XL TRTERTA para Bronco Sport. Además, incluyen detalles como ganchos de remolque, insignias y logotipos específicos.