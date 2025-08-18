Renault lanzó su noveno reporte de sustentabilidad

Renault presentó la novena edición de su Reporte de Sustentabilidad bajo el lema “Camino a la revolución”, reafirmando su compromiso con una industria automotriz innovadora, inclusiva y responsable con el ambiente. El informe detalla los principales avances de 2024 en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), e incorpora los desafíos que atraviesa el sector.

En un escenario macroeconómico complejo y en un año de grandes cambios para la industria automotriz global, la compañía introdujo siete novedades de producto. Entre ellas destacó la consolidación de la gama E-Tech 100% eléctrica con los modelos Kwid, Megane y Kangoo.

Estas acciones forman parte del plan estratégico internacional Renaulution y del International Game Plan, que proyectan a América Latina como una región clave en el crecimiento del Grupo Renault. Dentro de este marco, la llegada del Renault Kardian al mercado argentino significó un paso importante, al tratarse del primer vehículo construido sobre la nueva plataforma global del grupo en la región, combinando seguridad, conectividad y eficiencia bajo los lineamientos del programa Human First.

El presidente y director general de Renault Argentina, Pablo Sibilla, sostuvo que este camino representa una evolución que conjuga compromiso y responsabilidad, destacando los avances en nuevos lanzamientos, reducción del impacto ambiental, equidad de género y fortalecimiento del vínculo con las comunidades.

El reporte resume los progresos alcanzados frente a los principales grupos de interés, con los criterios ESG como ejes de la estrategia de sostenibilidad. En materia ambiental, se alcanzó una valorización del 99% de los residuos generados, una disminución del 35% en el consumo energético y una reducción del 15% en emisiones de gases de efecto invernadero.