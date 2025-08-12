Renault y FEMP lanzan plan para electrificar flotas municipales en toda España
Renault formalizó un acuerdo estratégico con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El convenio, otorgado a BBVA Autorenting y gestionado por Ayvens España, tendrá una vigencia inicial de un año, con la opción de extenderse por otro periodo igual. A través de este mecanismo, más de 2.300 administraciones locales integradas en la Federación Española de Municipios y Provincias podrán acceder de forma rápida y segura al arrendamiento de vehículos eléctricos Renault.
Esta medida se plantea como un recurso esencial para acelerar la transición hacia un parque automotor municipal libre de emisiones y favorecer la mejora de la calidad del aire en entornos urbanos.
Te Podría Interesar
Renault pone a disposición de los ayuntamientos tres modelos de su línea eléctrica E-Tech. El Renault 5 E-Tech eléctrico, una reinterpretación de un modelo emblemático adaptado a la movilidad urbana actual, combina un diseño que une elementos clásicos con tecnología de vanguardia.
Ofrece una conducción eficiente y conectada, incorpora el sistema openR link con Google integrado y un cargador bidireccional para interactuar con la red energética. Su fabricación europea, su coste accesible y su diseño atractivo lo convierten en una opción idónea para impulsar la movilidad eléctrica en todo el territorio.
El Renault Megane E-Tech eléctrico, en su versión renovada, dispone de un motor de 220 CV y una batería de 60 kWh que le permite alcanzar hasta 468 kilómetros de autonomía.
Su sistema de frenada regenerativa con función One Pedal optimiza la eficiencia energética y la experiencia de conducción, sumando un cargador bidireccional de 11 kW. El Renault Kangoo E-Tech eléctrico, con hasta 285 kilómetros de autonomía y un motor de 120 CV, está orientado a labores municipales y profesionales, destacando por su capacidad de carga, versatilidad y ausencia de emisiones, siendo adecuado para mantenimiento, transporte y atención ciudadana.
Este plan supone un avance relevante hacia la electrificación del transporte municipal. La opción de disponer de estos vehículos con mantenimiento integral y seguro a todo riesgo durante 48 meses facilita la renovación de flotas de forma sostenible y rentable.
Las entidades podrán adherirse directamente si el contrato no excede los 221.000 euros sin IVA, o a través de un procedimiento de invitación cuando el importe supere esa cifra.
Asimismo, la FEMP gestiona la ampliación del servicio a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, para garantizar que todos los municipios del país puedan beneficiarse de esta propuesta, independientemente de su localización.