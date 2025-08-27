Inspirado en el modelo de 1967, el Alfa Romeo 33 Stradale regresa con un V6 biturbo y producción limitada ya agotada.

Durante la Monterey Car Week 2025 se realizó la presentación oficial en Norteamérica del Alfa Romeo 33 Stradale, un modelo artesanal que revive a uno de los íconos italianos más admirados. Este deportivo exclusivo fue exhibido en cuatro de los escenarios más reconocidos del evento.

Inspirado en el Tipo 33 Stradale de 1967, considerado uno de los automóviles más bellos de la historia, el nuevo 33 retoma esa tradición con un enfoque contemporáneo que integra innovación tecnológica y fabricación a mano.

Nuevo Alfa Romeo 33 Stradale: motor V6 biturbo de 630 CV y sólo 33 unidades Nuevo Alfa Romeo 33 Stradale: motor V6 biturbo de 630 CV y sólo 33 unidades Stellantis Está disponible con un motor V6 biturbo de 3.0 litros capaz de entregar 630 CV, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y una velocidad máxima de 333 km/h. Cada unidad es ensamblada de manera artesanal en las instalaciones de Carrozzeria Touring Superleggera, en Italia, bajo especificaciones personalizadas de cada cliente. El desarrollo involucra aportes del Centro Stile de Alfa Romeo y conocimientos de ingeniería inspirados en la Fórmula 1.

El modelo incorpora un monocasco de fibra de carbono, suspensión activa y puertas diédricas, junto con un habitáculo minimalista de estilo analógico que busca resaltar la experiencia de conducción pura.