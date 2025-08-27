Jeep anuncia precios más bajos para su renovada pick-up Gladiator

Disponible en cuatro versiones, la Jeep Gladiator llega con pequeños cambios y una interesante reducción de sus precios.

Jeep está renovando su gama para el año modelo 2026, anunciando hoy precios iniciales significativamente reducidos para toda la línea de la pick-up mediana Gladiator en Canadá.

Con un ahorro en el precio de venta minorista sugerido por el fabricante de hasta $11.400 en comparación con los modelos 2025, el precio reposicionado refleja el compromiso continuo de Jeep de reenfocarse y ofrecer valor y capacidad excepcionales a los conductores canadienses.

Qué versiones se ofrecen de la Jeep Gladiator La línea de modelos Gladiator 2026 continúa ofreciendo libertad de elección con Sport S, Willys, el único modelo Desert Rated de la marca, Mojave y el Trail Rated Rubicon: una gama de opciones que se adaptan a cada aventura.

Jeep Gladiator 2025 Jeep Gladiator 2025 “Al reducir el precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) en hasta $11,400, estamos haciendo que el Jeep Gladiator sea más accesible que nunca para los clientes canadienses”, declaró Jeff Hines, presidente de Stellantis Norteamérica para Canadá. “Este audaz reposicionamiento para el modelo 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso de ofrecer un valor excepcional, sin comprometer la legendaria capacidad y autenticidad del Gladiator, ni su inconfundible diseño, que marca la pauta entre las camionetas medianas”.

Qué motor tiene la Jeep Gladiator La Jeep Gladiator cuenta con un motor Pentastar V6 de 3.6 litros, con una potencia nominal de 285 caballos de fuerza y 350 Nm de torque, asociado a una caja de cambios automática de ocho velocidades y un sistema de tracción 4x4.