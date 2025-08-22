Jeep presentó el nuevo Commander: precio y detalles

Líder entre los SUV de siete plazas desde su lanzamiento en 2021, el Commander ya ha vendido más de 70.000 unidades en Brasil. Para celebrar esta trayectoria de éxitos y logros, especialmente en el año en que Jeep celebra su décimo aniversario de producción en Brasil, el SUV recibe importantes actualizaciones para mantenerse a la vanguardia del segmento.

Con un diseño renovado, aún más tecnología y características de seguridad de vanguardia, el Jeep Commander ha evolucionado para satisfacer las expectativas de los consumidores más exigentes, sin perder la dosis de refinamiento y el espíritu aventurero que solo la marca norteamericana puede ofrecer. Además, el Commander ofrece una reducción de precio en todas las versiones para reforzar su competitividad en la categoría.

El mayor cambio de diseño del Jeep Commander desde su lanzamiento incluye un conjunto de faros delanteros exclusivo con faros LED rediseñados, así como nuevas parrillas delanteras que realzan el tradicional diseño de siete ranuras de Jeep . El modelo también incorpora un nuevo paragolpes delantero que le da un aspecto aún más imponente, mientras que la nueva luz trasera con iluminación LED continua añade un toque de sofisticación al SUV. La imagen se complementa con nuevas llantas exclusivas en todas las versiones, que le dan un toque aún más deportivo.

En el interior, las versiones Overland y Blackhawk ahora incorporan una cámara de 360°, que mejora la seguridad y la maniobrabilidad, además de ser una excelente herramienta todoterreno para visualizar y superar obstáculos en los senderos. La nueva palanca de cambios giratoria, que sustituye la palanca tradicional por un pomo giratorio, está disponible en las versiones Overland turbodiésel y Blackhawk Hurricane, lo que aumenta la comodidad del conductor.

El Commander también cuenta con un asiento del conductor con ajuste eléctrico, que garantiza comodidad y ergonomía, reforzando la sensación premium del modelo y la alta calidad del acabado interior. El nuevo Commander ofrece siete asientos en todas las versiones; la Limited presenta nuevos detalles interiores en gris, y el Blackhawk y el Overland incorporan nuevos acabados aún más sofisticados en todas las versiones.

Todas las versiones del Commander están equipadas con tecnología de conducción autónoma ADAS Nivel 2, lo que garantiza una mayor seguridad para los ocupantes del vehículo. El paquete, el más completo y avanzado que se ofrece en Brasil, incluye alerta de colisión con frenado automático, detección de punto ciego y tráfico cruzado, alerta de cambio de carril, frenado de emergencia para peatones, ciclistas y motociclistas, detección de fatiga del conductor, reconocimiento de señales de velocidad, cambio automático de luces, control de crucero adaptativo y detección de manos libres.

El Commander también cuenta con un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas con pantalla de alta definición e información totalmente personalizable. El modelo también incluye un centro multimedia de 10,1 pulgadas con Alexa integrado, único entre sus competidores, que permite al conductor acceder a diversas funciones del vehículo mediante comandos de voz. El modelo también ofrece Wi-Fi gratuito durante 12 meses.

Jeep Commander 2025 (3)

Qué motores ofrece el Jeep Commander

El Jeep Commander es el SUV más versátil de su categoría, con diferentes motores para satisfacer las necesidades de cada cliente. El motor Hurricane 2.0T genera 272 HP y 400 Nm de par, acelerando de 0 a 100 km/h en tan solo 7 segundos. Para quienes prefieren una opción diésel, el motor turbodiésel Multijet 2.2 genera 200 HP y 450 Nm de par.

Ambos motores se combinan con una transmisión automática de nueve velocidades y el sistema Jeep Active Drive Low 4x4 con Selector de Terreno para un rendimiento inigualable y la máxima capacidad todoterreno, incluyendo el Control de Descenso de Pendientes (HDC) y las Páginas Off-Road en el panel de instrumentos. En el Blackhawk, la conducción también se facilita con las Páginas de Rendimiento, que muestran la presión de sobrealimentación, la fuerza G, la potencia y el par.

El reconocido motor turboflex T270 ofrece 176 HP de potencia y 270 Nm de par asociado a un cambio automático de seis velocidades y tracción 4x2 y Jeep Traction Control+, un sistema de control de tracción que actúa en situaciones en las que el vehículo tiene una de las ruedas con poco agarre al suelo, aplicando par de frenado a la rueda que patina y transfiriendo, a través del diferencial, el par a la otra rueda en contacto con el suelo.

Al igual que toda la gama nacional Jeep, el Commander ofrece 5 años de garantía y asistencia 24 horas en todo el territorio nacional, reforzando la fuerza y capilaridad en Brasil, una importante ventaja competitiva de la marca en nuestro país.

Cuál es el precio del nuevo Jeep Commander

La renovación del Commander se encuentra disponible en Brasil con un precio inicial de casi 221.000 reales, que corresponden a la versión Longitude T270.