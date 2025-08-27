Tras el rediseño que estrenó en 2025, el Nissan Kicks 2026 se presenta con nuevas mejoras tecnológicas, la incorporación de un paquete para clima frío y mayores prestaciones para quienes buscan un vehículo versátil y con estilo. Disponible en las versiones S, SV y SR, el modelo incorpora un sistema de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas.

Para las versiones SV y SR, se suma el nuevo paquete para bajas temperaturas, que incluye asientos delanteros y espejos calefaccionados, además de salidas de calefacción en el piso trasero, pensado para quienes transitan en condiciones invernales.

La gama ofrece además la plataforma de audio más avanzada de SiriusXM, denominada SiriusXM con 360L, que combina transmisión satelital y streaming para ofrecer una experiencia más personalizada, con mayor oferta de canales y contenido a demanda.

El diseño exterior mantiene su carácter expresivo, mientras que la Tracción Total Inteligente disponible suma confianza y seguridad en terrenos exigentes.

En términos de espacio, el Kicks se posiciona con el mejor volumen de carga trasero disponible en su categoría, alcanzando hasta 30 pies cúbicos con los asientos en posición y 60 pies cúbicos con los respaldos rebatidos.

Así es el nuevo Nissan Kicks 2026 Así es el nuevo Nissan Kicks 2026 Nissan

También incorpora soluciones prácticas como portavasos diseñados para recipientes grandes de hasta 30 onzas y portabotellas capaces de alojar vasos de 32 onzas.

En el apartado de seguridad, todas las versiones del Kicks 2026 incluyen de serie el sistema Nissan Safety Shield 360. El Control de Crucero Inteligente está presente en los niveles S y SV, mientras que la variante SR agrega el sistema ProPILOT Assist, que aporta asistencia de dirección para mantener al vehículo centrado en el carril y facilitar la conducción en autopista.

Su eficiencia se refleja en un consumo estimado de hasta 28 mpg en ciudad y 35 mpg en carretera con tracción delantera, o 27 mpg en ciudad y 34 mpg en ruta con tracción total.

El Nissan Kicks 2026 ya se encuentra disponible en Estados Unidos, con precios sugeridos por el fabricante que parten en 22.430 dólares para la versión S.