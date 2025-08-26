Enzo Ferrari tuvo varios Mini en su garaje, entre ellos un exclusivo Cooper 1300 S entregado por Alec Issigonis.

El vínculo secreto de Enzo Ferrari con el Mini Cooper

Enzo Ferrari, uno de los personajes más influyentes de la industria automotriz y expiloto en su juventud, también tuvo en su colección distintos modelos de Mini. A diferencia de lo que buscaba en los autos de competición, en sus vehículos de uso diario valoraba la practicidad y la ingeniería innovadora del pequeño británico.

Con una estatura cercana a 1,87 metros, podía manejarlo cómodamente y, además, era un convencido de las ventajas de la tracción delantera, especialmente en condiciones invernales.

El lanzamiento del Mini Cooper marcó un punto de inflexión, y Ferrari no tardó en sumar uno a su garaje. El vínculo secreto de Enzo Ferrari con el Mini Cooper El vínculo secreto de Enzo Ferrari con el Mini Cooper MINI Aunque no existe certeza sobre cuántos poseyó, John Cooper aseguró en una entrevista que llegó a tener tres unidades Cooper S.

Lo confirmado es que fueron al menos dos: un Cooper 1100 S, que más tarde entregó a su hijo Piero, y un Cooper 1300 S muy especial, recibido directamente de Sir Alec Issigonis, creador del Mini.

Ese Mini 1300 S, similar al que logró victorias en el Rally de Montecarlo, fue personalizado con elementos distintivos: luces antiniebla debajo de los faros, tablero enchapado en nogal, butacas deportivas y varias modificaciones que reforzaban su carácter dinámico.