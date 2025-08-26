BYD confirma precio y especificaciones de su nuevo SUV más económico

BYD anuncia los precios de su SUV más accesible hasta el momento: el ATTO 2. Disponible en el Reino Unido en dos niveles de equipamiento, Boost y Comfort, los precios comienzan en 30.850 y 34.950 libras, respectivamente para las dos versiones disponibles en ese mercado.

Combinado con sus dimensiones compactas, el SUV de BYD viene altamente equipado de serie, con elementos como pantalla táctil giratoria de 12,8 pulgadas; carga inalámbrica de teléfonos inteligentes; sistema de audio de alta tecnología con ocho parlantes; control de voz inteligente 'Hi BYD'; y tecnología de vehículo a carga (V2L), que permite a los propietarios alimentar dispositivos externos como una máquina de café o una cortadora de césped.

Qué motor tiene el BYD ATTO 2 Hay dos opciones de motorización disponibles. La gama arranca con un bloque que produce 175 HP y 290 Nm de torque, mientras que la tope de gama asciende a 201 HP y 310 Nm. BYD declara una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad máxima de casi 160 km/h.

BYD ATTO 2 BYD ATTO 2 Baterías y recarga del BYD ATTO 2 Los modelos Boost cuentan con una batería de 51,1 kWh que ofrece una autonomía de hasta 343 km (combinada), que se eleva a 484 km en ciudad. Está equipado con un cargador de CC integrado de 82 kW, lo que permite cargar del 30 % al 80 % en tan solo 30 minutos.

Mientras tanto, los modelos Comfort se benefician de una batería más grande de 64,8 kWh, que ofrece hasta 420 km de autonomía. Un cargador de CC integrado de 155 kW viene de serie, lo que permite al ATTO 2 cargar del 30 % al 80 % en tan solo 21 minutos.